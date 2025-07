Madagascar: Stars de la NBA - Anthony Tolliver et Sylvia Fowles seront dans nos murs

Madagascar accueillera deux anciennes stars de la NBA et de la WNBA : Anthony Tolliver et Sylvia Fowles. Ces figures emblématiques du ballon orange viendront inspirer la jeunesse malgache.

Bonne nouvelle pour les férus de basketball. Anthony Tolliver, vétéran de la NBA ayant joué 13 saisons dans la ligue avec des équipes telles que les Golden State Warriors, Detroit Pistons et Minnesota Timberwolves, et Sylvia Fowles, double championne WNBA (2015, 2017), MVP de la ligue en 2017 et quadruple meilleure défenseuse de l'année, seront en visite à Madagascar du 19 au 25 août prochain.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'ambassade des États-Unis à Madagascar et le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre du programme 2025 Sports Envoy.

« Nous avons déjà organisé l'arrivée de stars du football à l'occasion du match de gala, alors pourquoi pas des basketteurs également ? Ce projet a bien été préparé en amont, et il se concrétise aujourd'hui », a déclaré le ministre. Durant leur séjour d'une semaine, ils seront à Antananarivo, Majunga et Nosy-Be. Leur objectif est de promouvoir le basketball, l'éducation et les échanges culturels, tout en laissant un impact durable sur la jeunesse malgache.

À travers des ateliers de basketball et des conférences éducatives, ils partageront leurs expériences et aborderont des thèmes comme la discipline, le travail d'équipe, la gestion budgétaire et la définition d'objectifs. Des matchs de gala et des rencontres interactives avec les joueurs locaux sont également au programme.

Par ailleurs, le ministre a reçu dans son bureau l'équipe nationale féminine Ankoay 3x3, qui participera au tournoi FIBA Women's Series à Sumgait, Azerbaïdjan, les 26 et 27 juillet 2025. Une enveloppe de soutien a été remise à Hajanirina Harisoa Muriel, Jaofera Christiane, Ravaka Sarobidy et Koloina Fiderana, ainsi qu'à leur coach avant leur départ prévu ce jour.