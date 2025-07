Madagascar: Masters de Pétanque 2025 - Zigle sur le banc pour l'étape 3 à Cluses

Les arènes du parvis des Esserts à Cluses vibreront ce jeudi à l'occasion de la troisième étape des Masters de Pétanque 2025, une nouvelle manche décisive dans la course au Final Four. Les compositions officielles des équipes viennent d'être dévoilées, et une surprise marque la sélection malgache : Jean François Nirina Rakotondrainibe, alias Zigle, champion du monde de tir de précision, sera relégué sur le banc des remplaçants.

Pour cette étape, le coach malgache a opté pour une rotation dans l'effectif, alignant Yves Sedrick Rakotoarisoa, Urbain Joseph Ramanantiaray, dit Baloti, et Faratiana Rakotoniaina, surnommé Tiana Kely, pour porter les couleurs de Madagascar. Après deux étapes disputées, cette décision reflète une volonté d'adapter l'équipe aux exigences de la compétition.

Zigle, pilier de la triplette lors des victoires initiales à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (10 points), cède sa place à Tiana Kely, de retour après avoir été remplacé par Yves à Soustons, où Madagascar a chuté en quarts de finale (13-11 face à Wild Card).

Cette rotation vise à maintenir la fraîcheur et la polyvalence d'une équipe qui oscille entre ambition et irrégularité, alors que cinq étapes restent à jouer avant le Final Four, programmé les 8, 9 et 10 septembre à La Talaudière.

Un classement qui se resserre

À l'issue des deux premières étapes, l'équipe Riviera domine avec 15 points, talonnée de près par la Wild Card de Michel Loy avec 14 points. Madagascar, avec ses 10 points, conserve une troisième place provisoire, mais la pression monte dans un classement où chaque point compte.

Derrière, l'équipe Bonetto et l'équipe Italie, toutes deux à 7 points, ainsi que l'équipe Andriantseheno (5 points) et l'équipe France (2 points), qui se battent pour ne pas décrocher du peloton de tête. Cette étape à Cluses pourrait bien redistribuer les cartes et relancer la course vers les quatre places qualificatives.