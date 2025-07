Les droits d'inscription et de réinscription dans les écoles publiques, tous niveaux confondus sont gratuits pour les plus vulnérables. Un comité, composé des chefs fokontany, du Feffi et du directeur de l'établissement scolaire en question descendra sur le terrain pour vérifier l'exactitude des informations reçues concernant les parents ayant fait une demande.

L'État malgache renforce son engagement pour une éducation inclusive en instaurant la gratuité de l'enseignement dans les établissements publics à travers tout le pays. Cela concerne tous les niveaux auprès des EPP, CEG et Lycée. Cette mesure vise essentiellement les familles les plus vulnérables ayant des enfants encore non scolarisés.

Ces familles doivent se faire recenser auprès du chef fokontany, qui effectuera une vérification sur le terrain avec les directeurs des établissements scolaires et les membres du Feffi (assemblée générale des parents).

Les listes validées seront ensuite transmises aux chefs d'établissements, tenus d'accepter les enfants concernés sans exiger de frais, y compris ceux liés aux salaires des maîtres FRAM non subventionnés.

Mais il est bon de préciser que l'admission des élèves dépendra de la capacité d'accueil de l'école, ceux qui ont fait une demande seront transférés vers une autre école si l'école de leur premier choix a atteint son nombre maximal d'élèves.

Contributions

La gratuité des inscriptions est toujours maintenue pour les élèves qui ne font pas partie de la catégorie « vulnérables ». Cependant, dans les établissements où des maîtres FRAM ne bénéficient d'aucune subvention de l'État, une participation financière peut être demandée aux parents.

Le montant de cette contribution sera défini collectivement lors d'une assemblée générale des parents (Feffi) en fonction de l'effectif des enseignants non-subventionnés et sera communiqué dans le procès-verbal.

Mais le ministère de l'Education nationale a tenu à préciser que cette contribution financière ne servira pas à financer la construction des infrastructures scolaires, les équipements...autrement dit, la contribution financière des parents ne sera pas affectée au budget de fonctionnement de l'école. Les fonds alloués par l'Etat aux établissements scolaires publics servent déjà à couvrir leurs frais de fonctionnement.

L'objectif est clair : aucun enfant ne doit être privé de son droit à l'éducation pour des raisons financières. A rappeler que la rentrée pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026 débutera le 8 septembre 2025 tandis que la rentrée des enseignants se fera le 1 septembre 2025.