Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO intervient à Lopa afin de protéger les civils après une incursion de miliciens CODECO

communiqué de presse

Une flambée de violence a éclaté le 21 juillet 2025 à Lopa, à une trentaine de kilomètres au nord de Bunia, dans la chefferie des Bahema Baguru. Vers 8h15, des tirs nourris ont retenti près de la base opérationnelle mobile des casques bleus népalais de la MONUSCO récemment déployée à Linji pour répondre aux menaces croissantes dans la zone.

Alertée par ses partenaires civils et militaires, la Mission a rapidement confirmé l'entrée de miliciens CODECO, lourdement armés et appelant à l'affrontement avec un autre groupe, dénommé Convention pour la Révolution Populaire (CRP). Si les civils ne semblaient pas visés dans un premier temps, la situation s'est rapidement détériorée : pillages, exactions et destructions ont provoqué un vent de panique.

Une intervention sous le feu pour évacuer des civils

Au plus fort des violences, les autorités locales ont signalé, au niveau de l'église catholique de Lopa la présence d'un prêtre et de civils en danger. Une patrouille a été envoyée sur place. À son arrivée, elle a essuyé des tirs croisés de miliciens en pleine action.

Malgré les risques, six personnes ont pu être évacuées : un prêtre, deux femmes et trois enfants. Sur les lieux, la Mission a constaté des dégâts considérables : église vandalisée, mobilier brisé, véhicules endommagés, habitations et commerces incendiés.

Coordination avec les FARDC et appui au dialogue

Dans l'après-midi, des éléments du 3401e Régiment des FARDC sont arrivés pour tenter de rétablir l'ordre. Si leur présence a apporté un certain soulagement, elle a aussi ravivé des craintes, provoquant de nouveaux déplacements

L'agent de liaison communautaire (CLA) de la MONUSCO a facilité une réunion entre cinq officiers FARDC et le commandement de la base mobile pour améliorer la coordination. Il a également pris contact avec les autorités coutumières et la société civile afin de renforcer le dialogue avec les forces régulières.

L'équipe de la MONUSCO sur place reste pleinement engagée dans le suivi de la situation et le soutien à la protection des civils.

Une stratégie renforcée face à la détérioration sécuritaire

Depuis plusieurs jours, plusieurs localités au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu- dont Nizi, Iga-Barrière, Lopa et Soleniama - sont le théâtre de combats entre les FARDC et le groupe CRP de Thomas Lubanga. Ces violences ont entraîné un climat de peur et des mouvements massifs de population.

Le positionnement des bases mobiles à Linji et Limani, avec respectivement les casques bleus népalais et bangladais, déployées depuis le 17 juillet, vise à renforcer le dispositif de réponse face à cette résurgence des violences.

Aux côtés des forces nationales et des leaders locaux, la MONUSCO maintient une présence active pour prévenir de nouvelles violences et contribuer à la stabilisation de la province.