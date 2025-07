Maroc: Le Maroc et le Portugal renforcent leurs relations bilatérales

En séjour de travail à Lisbonne, le 22 juillet, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est entretenu avec son homologue portugais, Paulo Rangel. Les deux hommes ont salué l'excellence des relations entre les deux pays, notamment dans l'organisation de la Coupe du monde de football 2030, en compagnie de l'Espagne.

La visite du ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, à Lisbonne, s'inscrit dans la continuité d'une relation diplomatique vieille de 250 ans. Dans la déclaration conjointe, les deux parties ont souligné la solidité des liens entre leurs deux pays, renforcée par la célébration en 2024 des 250 ans du Traité de paix de 1774 et du 30e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération de 1994. Les deux ministres des Affaires étrangères ont surtout appelé à accélérer la mise en oeuvre des engagements issus de la 14e réunion de haut niveau tenue en mai 2023, en vue de consolider le partenariat stratégique bilatéral.

Les chefs de la diplomatie se sont félicités de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, le Portugal et l'Espagne. L'événement sportif à venir représente un catalyseur de croissance, de coopération économique et de rapprochement culturel entre les peuples. « Les deux ministres se sont réjouis de l'organisation conjointe par le Maroc et le Portugal, en compagnie de l'Espagne, de la Coupe du monde de football 2030, mettant l'accent sur la dynamique qu'un événement de telle envergure est susceptible d'enclencher en termes de prospérité et de croissance partagées, ainsi que de rapprochement culturel entre les deux nations », souligne le document.

Parmi les sujets phares abordés, la reconnaissance par le Portugal du plan marocain de l'autonomie du Sahara. Le ministre portugais des Affaires étrangères l'a qualifié d'une initiative « sérieuse, crédible et constructive » pour une solution politique durable de la crise autour du territoire de Sahara. En soulignant leur soutien à la résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Portugal et le Maroc entendent confirmer leur attachement à un règlement fondé sur le compromis et la responsabilité des parties concernées. La République portugaise rejoint ainsi la liste croissante d'États membres de l'Union européenne qui ont officialisé leur appui au plan d'autonomie marocain, après l'Allemagne et l'Espagne.