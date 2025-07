Madagascar: Base Toliara - Washington s'active pour rassurer sur le projet minier

Le gouvernement américain affiche son soutien actif à ses investissements stratégiques à Madagascar, en particulier dans le secteur minier.

À travers la visite officielle de quatre jours de l'ambassadrice Claire Pierangelo dans la région Atsimo Andrefana, Washington intervient désormais au plus haut niveau diplomatique pour renforcer la légitimité du controversé projet Base Toliara, récemment acquis par la firme américaine Energy Fuels.

Cette démarche revêt une signification importante et traduit une volonté claire de dissiper les tensions et les inquiétudes persistantes des communautés locales vis-à-vis de ce mégaprojet minier.

Depuis son lancement, le projet Base Toliara suscite une vive controverse. Mobilisations populaires, contestations environnementales ont jalonné son parcours. Pour y répondre, le gouvernement malgache a multiplié les déclarations apaisantes, assurant que le projet respecte les normes environnementales et sociales, et qu'il va générer des retombées économiques considérables pour la région.

Le déplacement présidentiel à Toliara, il y a plusieurs semaines, avec une forte délégation gouvernementale, précédé d'une consultation élargie menée localement par le premier ministre et le ministre des Mines, témoigne de cette mobilisation étatique visant à crédibiliser le projet aux yeux des populations.

Mais c'est désormais la diplomatie américaine qui prend le relais en première ligne. En apportant son soutien explicite à Energy Fuels, explicité dans un communiqué qui a été relayé à la presse mardi dernier, l'ambassadrice américaine Claire Pierangelo a tenu à rassurer sur la conformité éthique et réglementaire de cette entreprise, affirmant qu'elle est soumise à des normes strictes de transparence et d'intégrité, aussi bien aux États-Unis qu'à Madagascar. Une manière de présenter ce projet non seulement comme économiquement porteur, mais aussi comme moralement et légalement encadré.

Opportuniste

Au-delà de la défense d'un investissement, la diplomate a mis en avant la promesse d'un partenariat élargi entre les États-Unis et Madagascar. Dans ses échanges avec les acteurs locaux notamment les autorités, entrepreneurs, universitaires et membres de la société civile, elle a insisté sur les bénéfices collatéraux que pourrait induire cette coopération.

Des programmes d'éducation et de formation, des échanges internationaux, de l'appui à l'entrepreneuriat, la lutte contre la corruption, font figure de priorités dans ce partenariat avec la première puissance économique mondiale. Une tentative manifeste de réancrer le projet dans une dynamique de développement global plutôt que dans une logique purement opportuniste.

Cette offensive diplomatique de Washington, conjuguée à l'implication des autorités malgaches, s'inscrit, en effet, dans une stratégie de sécurisation des intérêts économiques américains dans un contexte géopolitique de plus en plus concurrentiel. À l'heure où les projets miniers à Madagascar sont scrutés de près par les populations et les ONG, il ne suffit plus d'invoquer la promesse de croissance.

Il faut convaincre, expliquer, rassurer et démontrer. C'est précisément à cet exercice que s'est livrée l'ambassadrice américaine, dans une mission à la fois économique, politique et symbolique. Reste à savoir si cette mobilisation conjointe parviendra à éteindre les braises de la méfiance qui couvent encore dans les territoires concernés par le projet minier.