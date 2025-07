Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 juillet 2025

revue de presse

Cameroun : Démission de Marc Brys sur fond de tensions et d'impayés

Marc Brys n’est plus sélectionneur des Lions Indomptables. Selon plusieurs médias locaux, le technicien belge de 62 ans a adressé sa lettre de démission au ministère des Sports et de l’Éducation civique, mettant ainsi fin à 15 mois à la tête du staff technique. Une période marquée par des tensions constantes entre le ministre Narcisse Mouelle Kombi et le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o.

La rupture du contrat signé entre Brys et l’État du Cameroun, représenté par le Minsep, survient à un moment inattendu. Alors que beaucoup espéraient un retour au calme après les récents différends institutionnels, le coach annonce son départ. Dans sa lettre, il justifie sa décision par « le non-paiement de sa rémunération et celle de son staff depuis plus de 60 jours », une situation qu’il qualifie de « manquement grave » aux engagements contractuels. (Source allAfrica)

Tchad : Remaniement à la tête des forces de sécurité

Le président Mahamat Idriss Déby Itno a procédé, le 23 juillet au soir, à une série de nominations visant à restructurer les principaux organes sécuritaires du pays.

Plusieurs hauts responsables tchadiens, relevant du ministère de la Sécurité publique, ont été remplacés, conformément aux propositions du ministre. Les Directeurs généraux de la Direction générale des renseignements et d’investigation (DGRI), de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ont été relevés de leurs fonctions. (Source apanews)

Afrique - CHAN 2024 : Le compte à rebours est lancé en Afrique de l'Est

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) s’apprête à prendre ses quartiers en Afrique de l’Est pour la toute première fois.

Le tournoi, qui débutera le 2 août prochain, sera coorganisé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie une collaboration inédite saluée par la Confédération africaine de football (CAF). Salim Mvurya, secrétaire du cabinet kenyan chargé du ministère de la Jeunesse, de l’Économie créative et des Sports, s’est voulu rassurant : nous sommes prêts à accueillir le CHAN. Tout ce qui est exigé de nous a été fait et la CAF a confirmé que nous progressons bien. (Source Africanews)

Nigeria : 31 millions de personnes souffrent de malnutrition sévère alors que l’aide se tarit

Confronté à des violences djihadistes, le nord-est du pays est particulièrement menacé par la faim. Une situation encore aggravée par le retrait des aides américaines, qui plonge les programmes humanitaires dans une situation critique.

Recrudescence des attaques djihadistes, très forte réduction de l’aide internationale, hausse du coût de la vie… La faim menace dans le nord-est du Nigeria, où plus d’un million de personnes sont confrontées à des malnutritions sévères.

Dans l’ensemble du Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 230 millions d’habitants, un nombre record de près de 31 millions de personnes font face à des situations de malnutrition sévère, selon David Stevenson, chef du Programme alimentaire mondial (PAM) dans le pays. (Source Lemonde Afrique)

Afrique : L’Égypte s’engage à soutenir les trois pays de l’AES dans leur combat commun contre le terrorisme

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelaty, a annoncé que son pays était prêt à apporter un appui total aux États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans leur lutte contre le terrorisme. Cette déclaration a été faite à l’issue de sa rencontre, le 22 juillet à Ouagadougou, avec le président burkinabè Ibrahim Traoré.

Selon un communiqué de la présidence du Burkina Faso, l’Égypte entend « fournir tout type d’aide » à l’AES et se dit disposée à engager « toutes sortes de coopération » avec les trois pays membres le Burkina Faso, le Mali et le Niger unis depuis 2023 dans une stratégie commune de lutte sécuritaire et de rupture avec les anciens partenaires occidentaux. (Source Africapresse)

Mali : Assimi Goïta rejette la main tendue de l'Algérie

Bamako rejette la médiation proposée par Alger dans la crise au nord du Mali, estimant que l'Algérie ne cherche pas à servir les intérêts des Maliens. Au Mali, le général Assimi Goïta, à la tête du pays depuis le putsch d'août 2020, a officiellement reçu, ce mardi, le projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation.

Celui-ci est présenté par les autorités maliennes comme le fruit de six mois de consultations dans le pays. Des consultations cependant boycottées par les principaux partis politiques, lesquels sont désormais interdits dans le pays. ( Source Deutsche Welle )

Congo-Kinshasa : Un glissement de terrain fait au moins 10 morts sur un site artisanal du Sud-Kivu

Au moins dix personnes ont perdu la vie dimanche dans un glissement de terrain meurtrier survenu sur le site minier artisanal de Lomera, dans la localité de Luhihi, territoire de Kabare, au Sud-Kivu.

Selon des sources locales, une série d’éboulements en cascade a enseveli plusieurs puits d’extraction d’or, piégeant de nombreux creuseurs sous les décombres. Les opérations de recherche se poursuivaient encore ce lundi matin, mais plusieurs mineurs restent portés disparus, faisant craindre un bilan plus lourd. ( Source Infos.CD)

Madagascar prend la présidence de la SADC dans un contexte régional tendu

Le 17 août 2025, Madagascar accueillera le 45ᵉ sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et prendra officiellement la présidence tournante de l’organisation. Une première depuis son adhésion en 2005. Ce passage de relais, en provenance du Zimbabwe, marque un retour symbolique et stratégique de l’île sur la scène régionale, quinze ans après sa suspension pour cause de crise politique.

Ce sommet, qui réunira les chefs d’État des 16 pays membres, incarne une étape importante pour le président Andry Rajoelina, désormais à la tête de la Troïka du Sommet. Ce rôle confère à Madagascar une place de premier plan dans l’orientation stratégique de la SADC jusqu’en 2026. ( Source Africa Presse )

Afrique : Patrimoine africain - La France prête à tourner la page du pillage colonial

Un projet de loi inédit veut briser les blocages et permettre des restitutions massives des biens culturels pillés lors de la colonisation, après des années de lenteur et de polémiques. Le gouvernement français prévoit de présenter, le 30 juillet, un projet de loi destiné à accélérer la restitution de biens culturels pillés durant la colonisation, souvent réclamés par plusieurs pays africains.

Jusqu'ici, chaque restitution devait passer par une loi spécifique, ce qui ralentissait fortement le processus. Seulement vingt-sept biens ont été restitués à ce jour, dont vingt-six au Bénin en 2021, alors que des milliers font l'objet de demandes. ( Source Les Dépêches de Brazzaville )

Afrique du Sud : Le Parlement adopte le dernier projet de loi budgétaire

La chambre basse du Parlement sud-africain a adopté mercredi le dernier grand texte de loi sur le budget annuel. Les deux principaux partis de la coalition gouvernementale ont trouvé un terrain d'entente après des mois de désaccords. Le projet de loi de finances, qui alloue des fonds aux ministères et aux entités gouvernementales, a été approuvé à la majorité par l'Assemblée nationale, qui compte 400 sièges, selon le président de séance.

Le budget de la plus grande économie d'Afrique a subi des retards et des révisions répétés cette année, en raison de la lutte de pouvoir entre le Congrès national africain et l'Alliance démocratique au sein de la coalition gouvernementale. ( Source ZoneBourse )