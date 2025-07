Maroc: Salé - Déconstruire les stéréotypes dans le domaine du handicap, une priorité dans le processus de promotion des droits (Mme Ben Yahia)

Salé - La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia a mis l'accent, mercredi à Salé, sur l'impératif de déconstruire les stéréotypes liés au handicap, dans le cadre de l'engagement inébranlable en faveur des droits des personnes en situation de handicap.

Intervenant lors d'une rencontre organisée sous le thème "L’effectivité des droits des personnes en situation de handicap : cas de l'accès au transport ferroviaire", la ministre a précisé que la protection des droits de cette frange de la société est tributaire de lever l'ensemble des obstacles entravant leur accès aux différents services et droits, ajoutant que le droit à la mobilité représente l'un des piliers essentiels pour garantir l’autonomie des personnes en situation de handicap et leur participation effective dans la vie publique.

Elle a noté, lors de cette rencontre, organisée à l'initiative du secrétariat d'État chargée de l'insertion sociale, que le ministère œuvre à l’amélioration des mécanismes de ciblage et de suivi de l'impact afin d’assurer l’efficience des différents programmes sociaux en la matière.

Pour sa part, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a assuré que le secteur du transport ferroviaire a connu une série d'améliorations concrètes visant à promouvoir l'accès des personnes en situation de handicap aux services de transport, que ce soit dans les gares ou à bord des trains, expliquant que ces améliorations incluent l’aménagement des quais, des passages et ascenseurs, la mise en place d’espaces dédiés à bord et d'un service d’accompagnement, ainsi que l’accès de cette frange à un tarif préférentiel "Woulouj" dans les trains Al Boraq, en plus d'initier les agents aux principes d'accueil et d'accompagnement professionnels.

Dans le même sens, M. Kayouh a fait observer que le secteur du transport aérien a, de son côté, intégré des équipements d'accessibilité dans les structures aéroportuaires, avec des aménagements spécifiques facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap, un accès prioritaire lors de l’enregistrement et de l’embarquement, et un accompagnement de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2.22.800 relatif aux règles de transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

Ces mesures, a-t-il poursuivi, interviennent dans le cadre d'une vision globale s'appuyant sur le principe du transport équitable, qui consolide les valeurs d'insertion sociale et garantit le respect des droits des personnes en situation de handicap, notant que cette approche se traduit dans les cahiers des charges des projets à venir, aussi bien au niveau des infrastructures que de la qualité des services.

Pour sa part, le Secrétaire d'État chargé de l'insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi, a mis en exergue l'importance de cette rencontre en tant qu'étape pour renforcer le passage de la phase de reconnaissance des droits à celle de leurs mise en œuvre sur le terrain.

M. Rachidi a souligné que la mobilité n'est pas un luxe mais il s'agit plutôt d'un droit élémentaire garanti par les conventions internationales et les législations nationales, en tant que prélude de la pleine participation des personnes en situation de handicap dans la dynamique socio économique, ajoutant que l'accès au transport public permet à cette frange de la société de jouir pleinement des autres droits, tels que l'enseignement, la formation, l'emploi, la santé et les services sociaux.

Quant au directeur général de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, il a relevé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dynamique de réforme que connait le royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place la dignité du citoyen et la promotion de ses droits au cœur des priorités des politiques publiques.

Cet événement traite d'une noble question qui représente un véritable baromètre de la maturité de la société et de la profondeur de ses choix, a-t-il dit, notant que l'accès équitable aux services de transport ferroviaire est au centre des priorités de l'ONCF à travers la mise en place d'équipements et infrastructures adéquats, des parcours spéciaux et des sièges qui assurent un transport sûr et autonome.

De son côté, la représentante Résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc, Ilaria Carnevali, a salué la vision stratégique adoptée par le Royaume pour promouvoir le développement, notant que la stratégie du Maroc en matière de transports permet d'ériger ce secteur en levier de développement et d'insertion sociale.

Mme Carnevali a assuré que la démarche du Royaume vise à faire des moyens de transport et de la voie ferrée une locomotive d'insertion à même d'accélérer le rythme de développement, étant donné les opportunités d'insertion socio-économique qu'ils offrent au profit des différents catégories de la société, notamment les personnes en situation de handicap.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention de coopération entre le secrétariat d'État chargée de l'insertion sociale et l’ONCF, visant à améliorer l’accès des personnes en situation de handicap aux services de transport ferroviaire, dans le cadre d’une approche globale fondée sur les principes d’équité et d’égalité des chances.

Signé par MM. Rachidi et Khlie, cet accord s’inscrit dans une démarche intégrée visant à garantir un accès fluide et sécurisé aux services ferroviaires, à travers l’adaptation des infrastructures, des indications sonores, visuelles et sensorielles dans les gares pour répondre aux aspirations de cette frange de la société.

Cette rencontre intervient dans le contexte de la mise en œuvre de la loi-cadre n° 97.13 relative à la Protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, qui prévoit l’engagement de l’État à lever tous les obstacles empêchant cette catégorie de jouir pleinement de ses droits, notamment en matière de santé, d’enseignement, d’emploi, de protection sociale et de transport.