Congo-Kinshasa: Coût de la vie - Légumes, céréales et transport, le trio qui fait flamber les prix

L'inflation hebdomadaire en RDC a légèrement fléchi à 0,126 % lors de la troisième semaine du mois de juillet, contre 0,143 % sept jours plus tôt, selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INS). À Kinshasa, elle s'établit à 0,122 %, en baisse par rapport aux 0,161 % enregistrés la semaine précédente.

Cette progression des prix reste principalement tirée par les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, qui représentent près de 66 % de l'inflation hebdomadaire. Les légumes, les céréales, les poissons et les viandes figurent parmi les postes les plus contributifs, suivis par les services de transport (10,4 %) et le logement, eau, électricité, gaz et combustibles (14,8 %).

Les services de restauration (2,9 %), les biens et services divers (4,2 %) et les boissons alcoolisées et tabac (1,7 %) complètent la liste des secteurs à l'origine des tensions inflationnistes. Si la dynamique des prix ralentit, l'inflation reste sous pression et demeure largement alimentée par les postes de consommation essentiels, exposant les ménages aux fluctuations des coûts alimentaires et énergétiques.

Notez qu'en cumul annuel, la hausse des prix atteint désormais 4,642 % au niveau national et 4,746 % dans la capitale. Sur un an, l'inflation s'élève à 7,898 % et 8,200 % respectivement, tandis que l'inflation annualisée se situe à 8,477 % et 8,670 %.

Autres sujets de l'émission Echos d'économie de ce mardi 22 juillet 2025 :

-Pendant que la capitale enregistre un léger ralentissement de la hausse des prix, à Goma la situation des marchés vivriers présente un tout autre visage. Une stabilité du prix des produits vivriers est observée depuis trois mois maintenant sur le marché de Goma.

-La BCC prévoit de mobiliser plus de 3 milliards des francs Congolais au cours de ce mois de juillet

-Signature partenariat entre le Tanganyika et un groupe Egyptien

-Ultimatum de 6 jours des travailleurs des Chinois pour l'application du smig

- Les agents de SAEMAPE réclament leurs salaires

- Interview avec le consortium le Congo n'est pas à vendre sur l'affaire Dan Gertler

Cliquez ici pour suivre l'émission présentée par Sarah Sumbela