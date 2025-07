Congo-Kinshasa: Électrification rurale - L'ANSER vise 7 millions de ménages connectés d'ici 2030

50% de la population congolaise pourrait avoir accès à l'électricité d'ici 2030 contre moins de 20% aujourd'hui. Un objectif ambitieux annoncé ce mercredi par l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain (ANSER), lors de la célébration de ses cinq ans d'existence.

Ce cap fixé par ANSER dans son plan stratégique 2025-2030 nécessite plus de 7 000 mégawatts à installer et un investissement estimé à 39 milliards de dollars qui permettra d'électrifier 7 millions de ménages et en soutenir également les usages productifs de l'énergie, selon le directeur général de l'ANSER Cyprien Musimar Ndele.

L'agence reconnaît que l'objectif fixé pour 2025, soit 30 % d'accès à l'électricité n'a pas été totalement atteint, mais elle s'appuie sur des financements déjà mobilisés pour accélérer.

Parmi eux, 150 millions d'euros via la Commerzbank pour des centrales solaires et hydroélectriques, 182 millions de dollars investis par la société Angelique, et 63 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur du Fonds Mwinda pour soutenir le pouvoir d'achat de la population vivant en zones rurales et périurbaines via le mécanisme des subventions basées sur les résultats (RBF).