Congo-Kinshasa: À Beni, le PDDRC-S lance officiellement ses activités pour restaurer la paix

Le Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation (PDDRC-S) a officiellement lancé ses activités dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu, le lundi 21 juillet. Ce lancement est intervenu après une rencontre entre le coordonnateur provincial intérimaire, Sukisa Ndayambaje, et le vice-gouverneur de la province.

Lors de la cérémonie, Sukisa Ndayambaje a précisé que le programme concerne le désarmement des groupes armés, tant locaux qu'étrangers. Il a exhorté la population à soutenir cette initiative qui vise à restaurer la paix dans la région et à rétablir l'autorité de l'État.

« Vous voyez vous-mêmes ce qui se passe à Doha et à Washington : ce sont des démarches pour préparer les plans de sortie en lien avec les groupes armés. L'autorité m'a écouté et m'a promis son soutien, car nous entamons désormais un travail de retrait progressif de tous les groupes armés, y compris étrangers. Nous allons mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour pacifier l'Est du pays, en particulier notre province du Nord-Kivu, qui a tant souffert des affres de la guerre », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur a insisté sur le rôle essentiel de la communauté dans le succès de ce programme, soulignant que le rétablissement de l'autorité de l'État est impossible en présence d'armes.

« On ne peut pas restaurer l'autorité de l'État en présence d'armes. C'est pourquoi nous demandons à tous de déposer les armes. Il est temps de reconstruire notre pays. Nous allons rouvrir les routes de desserte agricole partout et réinsérer les ex-combattants dans les communautés », a poursuivi Sukisa Ndayambaje.

Conçu pour et avec les communautés, le PDDRC-S se veut inclusif et participatif, favorisant une approche locale de la stabilisation. De son côté, le vice-gouverneur du Nord-Kivu a promis un accompagnement total, appelant chaque citoyen à s'engager activement dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État.