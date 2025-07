Soudan: Conclusion de la première réunion de coordination des autorités de la radio & TV étatiques à Kassala

La première réunion de coordination des autorités de la radio et de la télévision d'État de l'État de Kassala s'est terminée aujourd'hui.

S'exprimant lors de la première réunion de coordination dans les studios de Kassala TV, Ibrahim Al-Baz'i, directeur général de l'Autorité Public de la Radio & TV (APRT) a déclaré que la réunion était une occasion d'échanger des idées et d'unifier les visions, et serait suivie d'une série de réunions pour répondre aux préoccupations des organismes de l'État.

Al-Buzai a expliqué que toutes les questions ont été discutées dans un bon esprit, ce qui a conduit à des recommandations qui contribueront à unifier le discours médiatique. Il a souligné que la réunion de coordination a abouti à un certain nombre de recommandations au profit des travailleurs des agences de l'État.

Il a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour l'initiative de l'Autorité R&TV de Kassala et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité.

De son côté, M. Saber Abdel Karim, au nom des directeurs des organes de l'Etat a déclaré que la réunion de coordination s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision émise par le Conseil des ministres concernant la fusion des organes de l'Etat au sein de l'APRT.

Il a ajouté qu'il s'agissait d'une occasion unique de discuter des droits des travailleurs, en plus des directives générales de l'État visant à unifier le discours médiatique afin de soutenir et de renforcer les fondements de l'unité nationale. Il a expliqué que la réunion a passé en revue les directives de l'APRT, en plus de nombreuses interventions visant à améliorer la promotion du travail de la Radio et de la Télévision.

Il a ajouté que les directives incluent, en premier lieu, le soutien aux forces armées et à leurs forces de soutien dans la bataille de la dignité.

Il a souligné que les médias seront une faction de soutien et de renforcement à travers leur message et leur contenu jusqu'à ce que chaque centimètre de la patrie soit libéré.

Le directeur général de l'Authorite R&TV de l'etat de Kassala l'ingénieur Haider Osman a exprimé sa gratitude pour la participation active des directeurs des sociétés et le dialogue constructif et constructif, qui a contribué à l'émission de recommandations qui servent les intérêts des travailleurs et réalisent leurs aspirations, en plus des programmes de renforcement des capacités et de formation. Il a ajouté que la prochaine réunion se tiendra bientôt dans l'État de Gedaref.

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur général de l'APRT, M. Ibrahim Al-Baz'i, le ministre de l'Éducation et de l'Orientation de Kassala, et le directeur général de la Corporation de l'État ont été honorés par le Centre des médias d'Aklamwi et l'Union de la Jeunesse Soudanaise de l'État de Kassala.