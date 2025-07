Soudan: Participation du pays au salon IDEF 2025 à Istanbul

La Corporation Sudanaise de l'Industrie Militaire (CSIM) participe pour la deuxième fois au Salon international de l'industrie de défense (IDEF 2025) organisé à Istanbul du 22 au 27 juillet, avec un soutien officiel marqué.

La délégation soudanaise, conduite par le directeur général de la SMIC, Mirghani Idris Suleiman a assisté à l'ouverture du salon en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et de hauts responsables militaires de plusieurs pays.

Cette participation vise à renforcer la coopération entre le Soudan et la Turquie, à transférer les technologies modernes, et à établir des partenariats stratégiques avec des acteurs régionaux et mondiaux.

Malgré les destructions subies par plusieurs installations industrielles lors des attaques des milices de Dagalo, la présence de la SMIC témoigne de sa résilience et de son engagement à développer la production locale pour soutenir la souveraineté nationale.

Le Soudan cherche à tirer parti du salon pour élargir ses capacités dans les domaines des communications militaires, des systèmes intelligents et des drones, tout en explorant des opportunités d'investissement, de formation et de transfert de savoir-faire.

IDEF est l'un des plus grands salons de défense au monde, avec plus de 1 400 entreprises de plus de 50 pays, mettant en valeur les dernières innovations dans les domaines terrestres, navals, aériens, et de l'intelligence artificielle militaire.

La participation du Soudan s'inscrit dans une vision stratégique pour renforcer l'autonomie technologique et repositionner le pays comme un acteur influent dans l'industrie de défense régionale et internationale.