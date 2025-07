Cote d'Ivoire: Petite enfance - Le gouvernement a investi 16,2 milliards de Fcfa de 2020 à 2024

Les premières années d'un enfant déterminent en grande partie son avenir. Conscient de cette réalité, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a investi 16,2 milliards de Fcfa entre 2020 et 2024 dans la prise en charge de la petite enfance. Sur son site officiel www.gouv.ci, le gouvernement rappelle que la période allant de la conception jusqu'à l'âge de cinq ans est reconnue comme cruciale pour le développement cognitif, émotionnel, social et moteur de l'enfant, et qu'elle doit être rigoureusement encadrée.

Le programme « Éveil pour Tous » s'inscrit dans cette dynamique, avec notamment la distribution de 1 500 kits pédagogiques, l'équipement de 12 centres pilotes en tablettes numériques et applications éducatives, ainsi que la formation de 8 500 parents aux pratiques d'éveil à domicile.

Pour élargir la couverture sur l'ensemble du territoire, l'État a mis en place 113 Centres de protection de la petite enfance (Cppe) et 181 Centres d'action communautaire pour l'enfance (Cace) dans les zones rurales et périurbaines défavorisées. À cela s'ajoutent un programme national de parentalité positive ayant touché 210 000 familles, ainsi que 12 centres pilotes d'innovation pédagogique.

La qualité de l'encadrement n'a pas été négligée. 1 749 professionnels ont été formés, parmi lesquels des éducateurs préscolaires, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des éducateurs spécialisés.

Les résultats obtenus entre 2020 et 2024 sont significatifs : 287 500 enfants ont été pris en charge contre 137 200 en 2020, soit une progression de +109,5 % et 678 nouvelles structures ont été créées (+77,7 %). On note également une hausse du taux de couverture préscolaire national, passé de 20,1 % à 39,2 %, ainsi qu'une réduction de l'écart entre les zones urbaines et rurales, qui est passé de 32 % à 18 %.

À court terme, 1 000 nouvelles structures sont prévues d'ici à cinq ans, avec pour objectif de toucher 150 000 enfants supplémentaires. À long terme, l'ambition est d'atteindre 65 % de couverture nationale d'ici à 2030 contre 20 % en 2020.

Comme le souligne le portail officiel du gouvernement, investir dans la petite enfance, c'est prévenir les vulnérabilités futures et poser les bases solides du capital humain.