Sénégal: Secteur de la distribution - Carrefour Consumer annonce la cession de ses magasins à Edk

Dans le cadre de son recentrage précédemment annoncé sur le développement des magasins « Carrefour Market » (supermarchés) et « Carrefour » (hypermarchés), Cfao Consumer annonce la cession de son réseau de 8 magasins au Sénégal, dont 5 magasins Supeco et 3 magasins Carrefour Market, au groupe sénégalais Edk propriétaire du réseau de magasins Low price.

Selon un communiqué de presse, Cfao Consumer conservera la propriété du centre commercial de Saly qui héberge plusieurs activités commerciales dont le principal magasin Carrefour Market. «La division Cfao Consumer va renforcer le développement de son réseau Carrefour et de ses centres commerciaux PlaYce en Côte d'Ivoire et au Cameroun. La conclusion définitive de cette opération est subordonnée à l'obtention de l'agrément formel du Ministère du Commerce du Sénégal, en application du cadre réglementaire régissant les cessions d'actifs commerciaux », informe la même source.

Le groupe Edk fondé et dirigé par Demba Ka, informe la même source, connaît une croissance continue depuis plus de 13 ans dans la Sous-région. Selon le communiqué, fort de plus de 1 500 collaborateurs et d'un maillage territorial solide au Sénégal, Edk s'engage à assurer la reprise intégrale des collaborateurs actuellement en poste dans les magasins concernés, dans le respect des contrats en vigueur.

« Cette opération illustre notre volonté de renforcer l'expertise sénégalaise dans la grande distribution qui complètera notre offre Low Price. Nous sommes heureux de poursuivre cette aventure avec les équipes en place, qui continueront à servir les clients avec le même professionnalisme », a déclaré Demba Ka, fondateur du groupe Edk.

« Nous sommes fiers du réseau de magasins que nous avons commencé à construire au Sénégal en 2019 et très heureux de pouvoir passer le relais au Groupe sénégalais EDK qui poursuivra son développement en pleine synergie avec le réseau Low Price en assurant à nos clients la continuité du service et l'accès à des produits de qualité à des prix abordables », a indiqué Franck Rouquet Directeur général de Cfao Consumer.

Le groupe Cfao, souligne la note, reste par ailleurs pleinement engagé au Sénégal, où le groupe poursuit le développement de ses autres activités dans les secteurs de la mobilité, de la santé, et des énergies renouvelables. Selon le communiqué, Cfao emploie plus de 700 collaborateurs au Sénégal et continuera à investir pour accompagner les dynamiques de croissance à long terme.