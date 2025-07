Sénégal: Le Chiffre d'affaires dans l'industrie se relève de 22,7% au 1er trimestre 2025

Le chiffre d'affaires dans l'industrie se relève de 22,7% au premier trimestre 2025, comparé à celui de la même période de 2024, sous l'effet de l'amélioration de celui des industries extractives (+73,2%), et dans une moindre mesure des industries environnementales (+20,9%) et de production d'électricité, de gaz et d'eau (+0,3%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en revanche, il se replie de 0,7% sur la période sous revue. Relativement à celui de la période correspondante de 2024, note l'Ansd, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'améliore de 73,2% au premier trimestre 2025, principalement en raison du démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal et à l'augmentation du chiffre d'affaires des minerais métalliques (+38,6%).

S'agissant du chiffre d'affaires des industries environnementales, il augmente de 20,9%, comparé au trimestre correspondant de l'année précédente. Cette évolution est en relation avec la hausse du chiffre d'affaires des activités de collecte des eaux usées et boues (+28,9%) et de traitement et d'élimination des déchets (+20,9%).

Le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau se bonifie également de 0,3% au premier trimestre 2025, comparativement à celui de la même période de 2024. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes d'électricité et de gaz (+0,2%) et d'eau (+0,8%). Cependant, le chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière se dégrade de 0,7% en variation annuelle au premier trimestre 2025, sous l'effet, particulièrement, de la diminution des ventes des produits agro-alimentaires (-7,8%) et des matériaux minéraux (-4,5%).

Toutefois, cette contre-performance de l'industrie manufacturière est amoindrie par la progression du chiffre d'affaires du papier et carton, des travaux d'impression et de reproduction d'enregistrement (+120,3%), des produits métallurgiques et de fonderie (+32,0%) ainsi que des produits du raffinage et de la cokéfaction (+16,6%). De même, le chiffre d'affaires de l'activité d'égrenage de coton se replie de 32,2% au premier trimestre 2025, comparativement à la période correspondante de 2024 en raison de la baisse des ventes de coton.