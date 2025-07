Cote d'Ivoire: BRVM - L'action Unilever du pays cotée à 31 775 FCFA ce mercredi 23 juillet 2025.

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce mercredi 23 juillet 2025, l'action Unilever Côte d'Ivoire a été cotée à 31 775 FCFA.

Par rapport à la séance de la veille où elle cotait 29 560 FCFA, cette action enregistre une augmentation de 2 215 FCFA. Le cours de l'action Unilever Côte d'Ivoire est ainsi le plus élevé du marché des actions de la BRVM. Il faut souligner cependant que la société Unilever Côte d'Ivoire n'a toujours pas rendu public ses résultats au titre de l'exercice 2024, encore moins ceux du premier trimestre 2025. Les seules informations disponibles sur cette entreprise remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022.

Pour la sixième journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 31 775 FCFA), suivie respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 045 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 1 340 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,47% à 2 700 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 3,83% à 19 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 550 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 4,37% à 2 300 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,42% à 1 610 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 2,02% à 14 300 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 1,68% à 585 FCFA).

La valeur totale des transactions a fait un plongeon, passant de 6,623 milliards FCFA la veille à 1,166 milliard de FCFA ce 23 juillet 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une légère hausse de 2,849 milliards, à 11 922,758 milliards de FCFA contre 11 919,909 milliards de FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une hausse de 4,25 milliards, s'établissant à 10 653,891 milliards de FCFA contre 10 649,641 milliards de FCFA le 22 juillet 2025.

Au niveau des trois indices phares, la situation est contrastée. L'indice BRVM Composite se retrouve avec une légère progression de 0,02% à 309,23 points contre 309,16 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 s'est replié de 0,28% à 152,11 points contre 152,53 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui a cédé 0,41% à 129,75 points contre 130,29 points précédemment.