Le Président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a signé hier, mercredi 23 juillet, un accord de coopération parlementaire avec son homologue Trân Thanh Mân, président de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, en visite officielle au Sénégal depuis mardi 22 juillet. Accueilli avec tous les honneurs de la République sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, le Président Trân Thanh Mân a coprésidé, aux côtés de son homologue sénégalais, la cérémonie d'ouverture d'une table ronde sur les politiques et les lois visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce et de l'investissement entre le Vietnam et le Sénégal, organisée par l'APIX.

Le Président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a déroulé, hier mercredi 23 juillet, le tapis rouge à son homologue de la République socialiste du Vietnam, Trân Thanh Mân. Détachement militaire, fanfare de la musique principale des Forces armées... Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, en visite officielle au Sénégal depuis mardi 22 juillet, a eu droit à un accueil à la hauteur de son rang, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Après les honneurs militaires, les deux hommes ont eu des échanges, d'abord en format restreint, puis en séance élargie, autour de plusieurs sujets d'intérêt commun, en vue de renforcer la coopération entre leurs deux institutions parlementaires.

« Nous avons notamment souligné l'importance de la diplomatie parlementaire comme levier stratégique pour approfondir les relations entre le Sénégal et le Vietnam. À cette occasion, les groupes d'amitié parlementaire Sénégal-Vietnam ont été présentés, témoignant de notre engagement mutuel à favoriser une coopération de proximité, fondée sur la confiance et le respect », a déclaré le Président de l'Assemblée nationale dans son discours devant les deux délégations. Poursuivant son propos, Malick Ndiaye a annoncé la signature d'un accord de coopération parlementaire avec son homologue Trân Thanh Mân. Cet accord, a-t-il souligné, « marque une étape majeure vers un partenariat structuré et durable entre nos deux parlements ».

Après cette cérémonie officielle, Malick Ndiaye et son hôte se sont retrouvés, en début d'après-midi, dans un hôtel de Dakar, pour coprésider la cérémonie d'ouverture d'une table ronde sur les politiques et les lois visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce et de l'investissement entre le Vietnam et le Sénégal. Cette rencontre a été organisée par l'APIX.

Il convient de rappeler que dans le cadre de cette première visite officielle d'un président de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam au Sénégal, Trân Thanh Mân est accompagné d'une délégation de haut niveau composée de 140 membres, incluant des ministres, parlementaires, maires, ainsi que des représentants du secteur privé.