Guinée: Lutte contre le Cancer au pays - L'artiste, Sia Tolno projette une campagne de sensibilisation

L'artiste, Sia Tolno a annoncée une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre le cancer en République de Guinée. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 23 juillet 2025 à la maison de la presse de Guinée, sis à la Minière.

Elle promet qu'ils vont se battre avec les différents départements qui les soutiennent afin d'éradiquer cette maladie de cancer en Guinée.

<< Nous allons nous battre corps et âme. Et nous allons nous battre avec les personnes qui nous soutiennent aujourd'hui notamment le ministère de la culture et de la santé pour qu'au moins montrer que nous pouvons réagir dans cette cause qui est essentielle >>, a fait savoir l'artiste.

Elle poursuit en soulignant que c'est toujours catastrophique quand il s'agit de problème de maladie en Guinée.

<< Quand il s'agit de maladie en Guinée, c'est toujours catastrophique. Et pour moi, c'est fondamentale la santé. Donc, je voudrais que les hommes, les femmes et les jeunes m'accompagnent dans cette lutte. Ça fait longtemps que je vit en Europe, je vois comment là-bas est organisé concernant la santé. Donc, je me suis dis il faudrait que je vienne dans mon pays pour m'engager à lutter contre cette maladie, parce que je sais je pourrais faire quelque chose à propos >>, a-t-elle ajouté.

Des ateliers éducatifs, café rose, marathon et un concert solidaire seront organisés par l'artiste du 13 au 31 octobre prochain à Conakry.