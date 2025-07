Afrique de l'Ouest: Les échanges entre le Mali et le Sénégal ont atteint 802,8 milliards de FCfa en 2024

Le Mali s'est imposé comme le principal partenaire et premier client du Sénégal sur le continent africain en 2024, avec une croissance exponentielle des échanges commerciaux entre les deux États, rapporte Mali Actu.

Les exportations sénégalaises vers le Mali ont atteint 802,8 milliards de FCFA en 2024, enregistrant une progression notable de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Cette embellie confirme l'intensité et la profondeur des liens économiques entre les deux peuples unis par des liens multiséculaires. Plus de la moitié des exportations sénégalaises à destination de l'Afrique ont trouvé preneur au Mali, soulignant une relation commerciale solide et ancrée, capable de résister aux aléas, souligne la source.

Malgré les récentes tensions politiques régionales (Ndlr : le Mali a quitté la CEDEAO), le volume des échanges entre les deux pays a non seulement été maintenu, mais aussi renforcé. Le Mali et le Sénégal échangent notamment des produits pétroliers raffinés et du ciment, dont près de 80 % des exportations régionales sont destinées au Mali, faisant de ce dernier un marché stratégique.

La résilience de cette relation commerciale s'explique en partie par le maintien du Mali, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, au sein de l'Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), malgré son retrait officiel de la CEDEAO. Le cadre institutionnel de l'organisation économique communautaire sous régionale a permis de préserver des liens commerciaux essentiels et de soutenir les économies des deux pays dans un environnement géopolitique complexe, poursuit le texte.