Sénégal: Convergences de vues entre Dakar et Hanoi sur la diplomatie parlementaire active complémentaire

Les présidents des Assemblées nationales sénégalaise et vietnamienne ont exprimé, mercredi, à Dakar, leur convergence de vue quant à la nécessité d'une diplomatie parlementaire active complémentaire de la diplomatie d'Etat.

"Nous croyons à une diplomatie parlementaire active, complémentaire de la diplomatie d'État, capable de rapprocher des peuples, d'ouvrir des espaces de dialogue et d'appuyer les grands axes de notre coopération bilatérale", a souligné le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye.

Il s'exprimait au cours d'une séance de travail entre les délégations des assemblées nationales des deux pays, à l'occasion de la visite officielle que le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Than Man, effectue depuis mardi à Dakar.

"Dans un monde marqué par l'instabilité et l'interdépendance, la convergence entre nos deux diplomaties est non seulement souhaitable mais nécessaire. Elle incarne l'espoir d'une coopération équitable, solidaire et visionnaire entre deux nations amies", a déclaré Malick Ndiaye.

Il estime que les parlements ou institutions parlementaires des deux pays "doivent construire des ponts pour lier nos différents peuples".

"Et je pense que nous sommes, tant bien que mal, en train de jouer ce rôle-là à travers la diplomatie parlementaire. Le Sénégal et le Vietnam entretiennent des relations historiques, notamment des relations diplomatiques qui datent de 1969", a-t-il rappelé.

M. Ndiaye a aussi vivement prôné l'ouverture d'une ambassade du Vietnam au Sénégal tel que souhaité par la communauté indochinoise vivant au Sénégal, pour faciliter les échanges, la mobilité, et la question des visas.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Than Man, a porté à l'attention de son homologue, la volonté de son pays de "consolider la confiance mutuelle à travers le renforcement des échanges et des délégations à tous les niveaux, ainsi que par les contacts directs entre ministères, institutions et entreprises".

"Nous comptons également sur un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux internationaux", a-t-il insisté.

Il a salué la participation du Sénégal au groupe des amis de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Cette initiative a été lancée par le Vietnam et l'Allemagne en 2020 pour la promotion et le maintien de la valeur, de l'intégrité et de l'universalité de cette convention visant à protéger les ressources biologiques des océans du monde.

Il dit espérer que "le Sénégal, en tant que membre responsable de la communauté internationale, continuera à soutenir la position de l'Asie et du Vietnam en faveur d'un règlement pacifique des différends, fondé sur le droit international, en particulier la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982".

En vue de pérenniser les relations entre le Sénégal et le Vietnam par l'entremise de la diplomatie parlementaire, des groupes d'amitiés parlementaires ont été installés.

Le but est d'encourager l'échange de délégations de haut niveau, favoriser le partage d'expériences législatives, organiser des sessions de formation pour les députés et les fonctionnaires parlementaires, coordonner les positions des pays dans les forums interparlementaires multilatéraux.

Les deux parties ont procédé, à la fin de la rencontre, à la signature d'un mémorandum d'entente de coopération entre les deux institutions, prémices d'une construction "d'un partenariat solide et durable" et à la signature du livre d'or de l'assemblée sénégalaise par M. Tran Thanh Man.