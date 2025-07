Sénégal: L'exercice de la fonction de juge exige beaucoup de vertus (magistrat)

Kaolack — Le premier président de la Cour d'appel de Kaolack (centre), Waly Faye, a rappelé, mercredi, que l'exercice du métier de juge requiert beaucoup de vertus.

"L'exercice de la fonction de juge, renvoyant à un sacerdoce rarement égalé par une autre profession, exige de lui beaucoup de vertus", a-t-il souligné. M. Faye présidait l'audience solennelle de prestation de serment de cinq nouveaux juges suppléants affectés à la Cour d'appel de Kaolack.

"Lorsque l'on est honoré de devoir juger son semblable, il faut demeurer tout aussi vertueux que lui, sinon plus que lui, mais surtout ne jamais l'être moins", a-t-il insisté.

En ce sens, il a rappelé les propos de l'ancien président de la République, Abdou Diouf (1981-2000), lors de la présentation des vœux du Nouvel An de la Cour suprême, le 28 décembre 1990 : "On ne cesse pas d'être magistrat une fois franchie la porte du tribunal. On est magistrat 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par an".

Pour le premier président de la Cour d'appel de Kaolack, le magistrat est attendu sur le comportement qu'il affiche tant dans sa vie privée que dans sa vie sociale.

"Juger ses semblables, au nom du peuple sénégalais, requiert du magistrat de remplir sereinement ses devoirs et obligations professionnels, de garder à l'esprit la teneur du serment prêté et d'avoir en bandoulière, durant toute sa carrière, les valeurs d'indépendance, d'impartialité, de délicatesse, de réserve et de discrétion ainsi que nous le rappelle le manuel de déontologie des magistrats", a-t-il soutenu.

Le magistrat est un régulateur social, à en croire Waly Faye, et comme tel il est investi de la mission de statuer sur les droits et libertés des particuliers, leur honneur et leur dignité, et sur la sécurité de leur patrimoine.

"Certes, vos décisions vont engendrer chez quelques justiciables frustrations et colère à votre égard. Mais, tant en profondeur qu'en apparence, il vous appartient de les convaincre par une motivation rigoureuse, sous l'impulsion de la légalité ; je veux dire soumission à la seule autorité des lois et règlements en vigueur", a-t-il lancé à l'endroit des cinq nouveaux juges suppléants.

Il les a ainsi exhorté à se comporter en "loyaux et dignes magistrats", afin d'incarner une justice impartiale qui consiste à "rendre impartialement la justice sans considération de personne, ni d'intérêt", comme les y oblige l'article 16 de la loi qui régit leur profession.