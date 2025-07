Sénégal: Le stade de Mbour retrouve l'élite - La réussite d'une option locale

Après une année d'absence au plus haut niveau, le Stade de Mbour fait un retour remarqué en Ligue 1 Sénégalaise. Un parcours non moins fait de 11victoires, 12 nuls et 5 défaites, qui le place deuxième de la Ligue 2 de football. Leur parcours en Ligue 2 de foot professionnel s'illustre par une promotion qui couronne une stratégie résolument ancrée dans le terroir et la formation locale. En effet, les stadistes ont misé sur des compétences de Mbour, les coachs Mamadou Ndiaye et El Hadji Seck, auteurs d'un parcours remarquable.

Mbour, ville de pêche, de tourisme et de passion sportive, vibre à nouveau pour son club phare. Le Stade de Mbour, qui avait quitté l'élite il y a un an, a su redresser la barre avec patience, conviction et un projet fondé sur l'identité locale. Loin des recrutements clinquants et des changements d'entraîneurs à répétition, les dirigeants ont opté pour la stabilité et la valorisation des talents du cru. Un pari audacieux... mais gagnant, se résumant à faire confiance à une expertise locale.

Un projet fonde sur la formation et la valorisation des potentialités locales

Au cœur de cette réussite, un choix assumé : miser sur les jeunes de la région. Encadrés par d'anciens joueurs du club et des techniciens formés localement, les pensionnaires du Stade de Mbour ont progressé dans un climat de confiance. La phase aller du championnat a vu le Stade de Mbour engranger 28 points sur 45 possibles : 7 victoires, 7 nuls et une défaite. Le football local, a servi de vivier à l'équipe première. Des noms jusque-là inconnus sont aujourd'hui sur toutes les lèvres des supporters mbourois.

Cette montée n'est pas un hasard, mais l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Les bonnes choses ont démarré avec une équipe dirigeante drivée par El Hadji Amadou Wade, qui avait pris l'option de miser sur les potentialités locales, aussi bien pour le recrutement de joueurs que de techniciens.

À la sortie de l'assemblée générale ordinaire du club fanion de la Petite Côte, une nouvelle équipe dirigeante s'installe aux commandes, sous la direction du président Moussa Mbaye. Un nouveau dynamisme fait corps avec le Stade de Mbour, à travers des supporters plus que motivés, avec des joueurs renouant avec le succès. Un confort à travers un nouveau bus et une motivation sans égal ont pu faire la différence avec d'autres prétendants à la montée en Ligue 1.

Le retour d'une identité collective

Ce succès résonne comme une revanche pour toute une ville, parfois marginalisée dans le paysage footballistique national, au profit des grandes métropoles. Mbour, à travers le Stade, retrouve sa fierté sportive et une unité autour de valeurs authentiques : combativité, solidarité et ancrage communautaire. Les matchs à domicile sont redevenus de véritables fêtes populaires, où se croisent jeunes, anciens, marchands, pêcheurs, enseignants... toute la diversité mbouroise réunie autour du même maillot.

Un message pour le football sénégalais

Ce retour parmi l'élite est aussi un message fort pour le football national : il est possible de réussir sans renier son identité ni succomber à la logique du « tout-importé ». Le Stade de Mbour rappelle que les solutions peuvent être locales, durables et inclusives. Dans un contexte où la réforme du football sénégalais est au cœur des débats, cette performance remet au goût du jour la question de l'ancrage territorial, du développement de la base et de l'implication citoyenne.

L'objectif est clair : se maintenir en Ligue 1, consolider l'effectif et continuer à faire rêver la jeunesse locale. Mais, au-delà des résultats sportifs, c'est tout un modèle de gestion et de vision communautaire qui se voit aujourd'hui légitimé. Et pour les supporters, une chose est sûre : la passion ne fait que commencer.