Sénégal: Recrutement de 500 enseignants dans le supérieur - Le SUDES-ESR salue mais juge la mesure « insuffisante »

Face au déficit d'enseignants, l'Etat du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI, a décidé de procéder au recrutement de 500 personnels d'enseignement. Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal - Enseignement Supérieur et Recherche applaudit mais juge « insuffisante » la mesure.

Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal - Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES-ESR) a réagi suite à l'annonce du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) de recruter 500 personnels d'enseignement.

Dans une note rendue publique, il a souligné que le recrutement d'enseignants dans le supérieur a toujours été parmi leurs préoccupations. « Cette initiative, bien que tardive, est une mesure que le SUDES-ESR a toujours portée dans ses revendications et rappelée lors de son discours d'ouverture des travaux de l'Agenda national de Transformation de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANTESRI », rapporte le communiqué.

Tout de même, le SUDES-ESR salue la mesure et pointe du doigt son « caractère insuffisant ». « Tout en saluant cette mesure de nature à améliorer le taux d'encadrement dans nos institutions universitaires publiques, le SUDES-ESR tient à souligner son caractère manifestement insuffisant au regard des ratios enseignant/étudiant actuels qui demeurent très éloignés des standards internationaux préconisés par l'UNESCO (1/25). À ce titre, nous craignons que cette mesure, bien que louable dans son principe, ne s'avère qu'un palliatif temporaire si elle n'est pas accompagnée de mesures structurelles complémentaires », précise le syndicat.

Il appelle en conséquence les autorités à « instituer un mécanisme pérenne de recrutement annuel, soigneusement calibré pour tenir compte à la fois des départs en retraite et de l'évolution démographique estudiantine ». « Nous rappelons à cet égard que notre organisation promeut depuis quelques années déjà Plan Marshall pour l'enseignement supérieur, prévoyant notamment un recrutement immédiat de 1500 enseignant.e.s-chercheur.e.s pour atteindre un ratio de 1/50, suivi d'un engagement pluriannuel de 500 recrutements annuels sur cinq ans, seul à même de combler durablement le déficit à l'horizon 2030 », a fait savoir le SUDES-ESR.

Non sans « exhorter vivement le MESRI et les structures concernées à veiller à une application équitable de cette mesure en garantissant une répartition harmonieuse entre toutes les disciplines académiques et tous les établissements universitaires, dans le strict respect des principes de justice académique et d'équité territoriale ».

En effet, la décision de recruter des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'Agenda national de Transformation de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANTESRI) lancé par le Président de la République le 17 juillet dernier.