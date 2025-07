Sénégal: Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale - «Le Vietnam est un partenaire commercial stratégique notamment dans le secteur du riz»

Trần Thanh Mẫn, Président de l'Assemblée nationale du Vietnam, effectue depuis le 22 juillet 2025, une visite officielle de trois jours au Sénégal.

C'est dans ce cadre que s'est tenue le 23 juillet, une table ronde sur les politiques et les lois visant à promouvoir la coopération dans l'agriculture, le commerce et l'investissement entre le Vietnam et le Sénégal s'est tenue hier à Dakar. Se félicitant du dynamisme des échanges commerciaux entre le Sénégal et le Vietnam, Malick Ndiaye a indiqué que la coopération doit aller de l'avant.

«Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2023, les échanges commerciaux entre nos deux pays ont franchi la barre des 100 millions de dollars américains, avec une dynamique très encourageante en 2025. Le Vietnam est un partenaire commercial stratégique, notamment dans le secteur du riz, où il couvre près de 10 % de la consommation sénégalaise », a déclaré M. Ndiaye. Selon lui, le Sénégal, de son côté, exporte vers le Vietnam une diversité de produits de grande valeur - noix de cajou, farine de poisson, coton, produits de la mer - qui témoignent de la richesse de notre agriculture et de notre potentiel halieutique.

« Notre coopération peut et doit aller plus loin. C'est tout l'enjeu de cette table ronde, qui vise à explorer ensemble les politiques publiques, les cadres juridiques et les perspectives d'investissement dans l'agriculture, le commerce, l'agro-industrie, la recherche et l'environnement des affaires », a dit Malick Ndiaye. Il se félicite également des projets de mémorandums d'entente en cours de finalisation, notamment dans les domaines du commerce du riz, de l'agriculture, des finances publiques et de la circulation des personnes, à travers des facilités de visas.

Malick Ndiaye a souligné que le Vietnam, par son modèle de développement fondé sur une planification rigoureuse, une industrialisation maîtrisée et une modernisation ambitieuse de son agriculture, constitue une source d'inspiration, un véritable modèle, pour de nombreux pays du Sud, dont le Sénégal.