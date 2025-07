Cote d'Ivoire: Presse - L'ANP salue le professionnalisme des journalistes et appelle à maintenir le cap

L'Autorité nationale de la presse (ANP) a exprimé, dans un communiqué rendu public le 22 juillet 2025, sa satisfaction quant à la qualité de la pratique journalistique observée au cours du premier semestre de l'année. À l'issue de sa septième session ordinaire tenue le 3 juillet, l'institution a relevé l'absence de manquements de second degré dans les publications, toutes lignes éditoriales confondues.

Cette performance, d'autant plus remarquable qu'elle intervient en année électorale, est attribuée au professionnalisme croissant des acteurs du secteur des médias. L'ANP salue cette dynamique vertueuse et encourage les journalistes à la poursuivre, dans l'intérêt d'une presse crédible, responsable et respectueuse des règles déontologiques.

Engagée dans une mission de régulation mais aussi d'accompagnement, l'ANP rappelle les efforts déployés en matière de renforcement des capacités, notamment à travers le programme ANP-Academy lancé en 2022 et la Master Class gratuite de 2023. Ces initiatives ont favorisé des échanges enrichissants avec les rédactions et contribué à l'amélioration des pratiques professionnelles.

Toutefois, l'Autorité note la persistance de manquements de premier degré, tels que l'avertissement et le blâme. Ce constat appelle à une vigilance continue et à une plus grande rigueur dans l'observation des règles de la profession.

Dans cette optique, l'ANP invite les journalistes à s'approprier les outils de régulation existants, à rester attentifs aux bonnes pratiques journalistiques et à renforcer leur engagement en faveur d'une information juste, équilibrée et responsable, socle de toute démocratie solide.