Sénégal: BRVM - Hausse hebdomadaire de 1,79% de la capitalisation boursière globale

La capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 1,79% au terme de la semaine du 14 au 18 juillet 2025 par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Cette capitalisation s'est établie à 22 489,04 milliards FCFA contre 22 093,27 milliards FCFA. Quant au Price Earning Ratio (PER), il s'est rehaussé à 17,57x contre 14,33x la semaine précédente. De même, le rendement moyen du marché a progressé, s'établissant à 7,16% contre 7,12% la semaine précédente.

La plus forte hausse hebdomadaire de cours est le fait de UNILEVER Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, « l'action de la filiale ivoirienne du groupe britannique Unilever, active dans la production et dans la commercialisation de biens de grande consommation, a enregistré une hausse de 34,69% au cours de la semaine écoulée, portée par des mouvements spéculatifs à la hausse. » Durant cette période, 28 actions seulement ont été échangés sur la valeur contre 33 actions la semaine précédente. Selon toujours la SGI, cette tendance haussière, amorcée depuis avril 2025, s'explique par l'annonce faite par la société concernant la cession complète de ses actifs à un consortium d'investisseurs privés dirigé par la Société de Distribution de Toutes Marchandises Côte d'Ivoire (SDTM CI), dans le cadre d'une opération sur titres. UNILEVER a dégagé un bénéfice net de 640 millions de FCFA en 2023, contrastant fortement avec la perte de 6,38 milliards de FCFA enregistrée en 2022, selon les derniers rapports disponibles et ne dispose que d'un flottant de 19 792 titres, ce qui explique la faiblesse des volumes échangés sur le titre.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par la SGI place ainsi le titre UNILEVER Côte d'Ivoire en tête (plus 34,69% à 25 585 FCFA), suivie de BOA Sénégal (plus 11,47% à 4 470 FCFA) et SETOA Côte d'Ivoire (plus 10,19% à 595 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de TRACTAFRIC MOTORS Côte d'Ivoire avec -8,77%. Selon CGF Bourse, l'action du deuxième plus grand concessionnaire automobile en Côte d'Ivoire en termes de part de marché a vu sa capitalisation boursière reculer de 2,51 milliards de FCFA au cours de la semaine écoulée, en raison de prises de bénéfices temporaires. Cette correction a ainsi fait chuter le cours de l'action à 2 550 FCFA contre 2 795 FCFA à la clôture de la semaine précédente. « Au total, souligne CGF Bourse, 834 actions ont été échangées durant la semaine contre 1 526 la semaine précédente, ce qui pourrait refléter une certaine hésitation des investisseurs, partagés entre la tentation de sécuriser leurs gains et l'attente du dividende relatif à l'exercice 2024. » Cette société a enregistré une progression de 12,61% de son résultat net en 2024 et prévoit de distribuer un dividende net de 182,16 FCFA par action, après prélèvement d'un IRVM de 12%.

Tractafric Motors Côte d'Ivoire occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (moins 8,77% à 2 550 FCFA) suivie respectivement par ONATEL Burkina Faso (moins 7,25% à 2 495 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 6,64% à 11 100 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 14 au 18 juillet 2025 par une capitalisation boursière de 10 654,36 milliards de FCFA contre 10 297,75 milliards de FCFA au 11 juillet 2025, soit une progression hebdomadaire de 3.46%. Selon CGF Bourse, cette progression se justifie essentiellement par la première cotation de 4 lignes obligataires notamment le « EOS.O18 - ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 », le « EOS.O19 - ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 », le « EOS.O20 - ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 » et le « EOS.O21 - ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 » pour une capitalisation boursière totale de 416,62 milliards de FCFA.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 683,21 millions de FCFA contre 51,20 millions FCFA la semaine précédente, soit une progression de 632,01 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions ont principalement concerné 50 300 titres de l'emprunt obligataire « ORGT.O2 - ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 » pour une valeur globale de 352,32 millions de FCFA.