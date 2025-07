Congo-Brazzaville: Smib 2025 - La SNPC, sponsor officiel de l'événement

Le semi-marathon international de Brazzaville (Smib) se tiendra le 14 août prochain. Comme les années précédentes, cette 20e édition est sponsorisée par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), l'opérateur historique pétrolier national.

En sponsorisant l'événement sportif de masse le 14 août prochain, la SNPC veut, une fois de plus, réaffirmer son engagement en faveur du sport et de la jeunesse.

Toujours bien organisé, le semi-marathon international de Brazzaville s'impose depuis vingt ans comme le plus grand événement sportif populaire au Congo. C'est en raison de son succès croissant qu'il attire de plus en plus des milliers d'athlètes venus de tout le pays et de la sous-région. Cette manifestation soutenue au plus haut niveau par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, se tient toujours dans une ambiance festive, conviviale et bon enfant.

Pour cette édition-anniversaire, le Smib entend marquer les esprits, en rassemblant le maximum de coureurs qu'avant, question de confirmer à tous que le sport demeure le véritable levier de cohésion sociale et de promotion de la bonne santé.

Toutefois, la SNPC informe le public que les inscriptions pour la participation sont encore en cours, mais seront bouclées dans quelques jours. Les enregistrements se font dans les stations-services SNPC Distribution à travers le pays, ainsi qu'au stade Massamba-Débat, s'agissant de Brazzaville. Pour ce faire, la SNPC invite tous les Congolais, jeunes ou adultes, à saisir l'opportunité afin de participer à cette grande course qui va, comme d'habitude, raviver les artères emblématiques de la ville capitale.

« Nous invitons chacun à se préparer, à s'inscrire et à venir vivre cet événement qui fait vibrer notre capitale chaque année, dans le respect des valeurs sportives, de l'esprit d'équipe et du dépassement de soi », souligne la direction de la SNPC.

En tant que sponsor officiel, la SNPC accompagne le Smib depuis plusieurs éditions, en lui apportant un soutien logistique, matériel et financier essentiel, nécessaire à la bonne organisation de ce grand événement sportif. Son fervent appui à cette manifestation s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale, en matière de santé, de cohésion nationale et de promotion de la jeunesse congolaise.

L'opérateur historique pétrolier congolais rappelle, par ailleurs, que le sport est un vecteur de discipline, d'unité et d'excellence, du vivre-ensemble et des valeurs qu'il partage avec la jeunesse congolaise dont il promeut toujours à travers son soutien au Smib.

Le 14 août, les rues de Brazzaville vont vibrer au rythme des foulées des milliers d'athlètes qui participeront à la course, sous le regard admiratif d'un public toujours nombreux. Les retardataires ont encore quelques jours pour inscrire leurs noms sur la liste des participants.

La SNPC donne rendez-vous à tous le 14 août, pour un départ qui symbolisera l'énergie, la fierté et l'espoir d'un Congo en paix et qui prospère.