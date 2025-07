La Caritas diocésaine de Saint-Louis a renforcé hier, mercredi 23 juillet 2025, les capacités des parents d'élèves et autres acteurs de la promotion de l'Éducation et de la Protection de l'enfant, en vue de la redynamisation des dispositifs communautaires tels que les CGE (Comités de Gestion de l'Ecole) et les CAVE (Comités d'Alerte et de Veille). Le constat est que ces dispositifs sont restés dysfonctionnels, depuis quelques temps, à cause d'un manque d'engagement communautaire. L'activité s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Fass en présence des Inspecteurs de l'Education et de la Formation.

Le coordonnateur de projet «Jangaléma» de la Caritas diocésaine de Saint-Louis, Moussa Fall dit Doyen a appelé, hier mercredi, à un engagement communautaire de tous les acteurs de la promotion l'Éducation et de la protection de l'enfant. Ceci en vue de redynamiser les dispositifs communautaires mis en place pour le Développement de l'école notamment les comités de gestion de l'école (CGE), les comités d'alerte et de veille (CAVE) entre autres.

«Ces dispositifs existent mais c'est leur fonctionnalité qui pose problème parce que les communes n'ont pas assez de moyens pour soutenir ces dispositifs-là. Donc il faudra aller chercher des donateurs et surtout des partenaires locaux pour faire fonctionner ces dispositifs. Il n'y a pas seulement à faire fonctionner des cantines ou des jardins scolaires, mais il faut penser à prendre en charge tous les problèmes que l'élève rencontre au sein de l'école et même au-delà de l'école, dans la communauté c'est-à-dire dans le quartier où le village», a-t-il fait savoir.

Selon M. Fall, il est important de connaître les responsabilités des collectivités territoriales. Ce qui nécessite au préalable un engagement communautaire. D'où cette rencontre initiée dans les locaux de la mairie de Fass dans le département de Saint-Louis avec pour objectif de renforcer les capacités des familles et des différents acteurs en éducation et protection de l'enfant.

L'initiative est magnifiée par l'adjointe au maire de ladite commune, Mme Fatou Mbaye qui a tenu à rassurer les responsables de la Caritas diocésaine de Saint-Louis quant à l'accompagnement de la commune vis-à-vis de leur projet «Jangaléma». Celui-ci, pour rappel, vise l'amélioration du cadre d'apprentissage dans le département de Saint-Louis pour les communes de Fass et de Ndiébène-Gandiol.

L'objectif général est de promouvoir une communauté sentinelle d'une éducation de qualité inclusive et d'un environnement protecteur de l'enfant. Il s'agit en effet d'échanger et partager avec les acteurs sur «la décentralisation de l'éducation : responsabilités des collectivités territoriales et des communautés» ; de présenter les dispositifs d'opérationnalisation de la politique de décentralisation de l'éducation (CGE, CVPE/ CAVE) aux acteurs ; d'interpeler les acteurs (Directeurs d'école, équipe pédagogique, autorités locales, parents et OCB) sur leur responsabilité dans la fonctionnalité des dispositifs communautaires d'éducation et de protection de l'enfant.

Le coordonnateur du projet de la Fondation Nous-cims, partenaire de la Caritas, l'inspection de l'Éducation Massamba Bèye, en service à l'Inspection de l'Éducation et de la Formation de Saint-Louis département, a rappelé que cette rencontre fait suite à celle déroulée à Gandiol dans le cadre toujours du projet «Jangaléma». «Nous nous inscrivons en droite ligne dans la redynamisation des CGE et également des organes aussi vitaux comme le Comité d'alerte et de veille (CAVE) pour le bonheur des enfants», a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, les participants ont eu droit à trois communications. La première session a porté sur «La décentralisation de l'Éducation au Sénégal : Responsabilités des collectivités territoriales - Responsabilités des communautés» ; la seconde session sur «Les dispositifs communautaires de promotion de l'Éducation et de protection de l'enfant : Fonctionnement - Fonctionnalité (CGE, CAVE/CVPE) aux acteurs» ; et la troisième session sur «Interpeler les secteurs (Directeurs d'école, équipe pédagogique, autorités locales, parents et OCB) sur leur responsabilité dans la fonctionnalité des dispositifs communautaires d'éducation et de protection de l'enfant».