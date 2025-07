Madagascar: Beach-volley/Festival des Baleines - Hasina-Kem's et Andri-Momi sacrés à Sainte-Marie

Tourisme, culture et sport : comme chaque année en cette période de vacances, l'ambiance était au rendez-vous au Festival des Baleines, sur l'île Sainte-Marie. Parmi les événements au programme, le tournoi de beach-volley s'est déroulé dimanche, sur la plage du village Yas, à Manahôsa.

Intouchables depuis plusieurs saisons, les vainqueurs de la Coupe de Madagascar au mois de mai, à Toamasina- le duo composé de Mama Jean Antonio Ranaivoniaina alias Kem's, et de Jean Hasina Romaric Rantsoavina- ont confirmé leur suprématie. L'équipe la plus titrée du pays, invaincue depuis au moins trois saisons, a battu en finale le tandem Thierry Robsel - Berton, par 2 sets à 0. La troisième place est revenue à Sidonic et Hery.

Du côté des dames, l'équipe vice-championne de Madagascar, formée par Andri et Momi du club Squad X d'Analamanga, a décroché le trophée du Festival. Elles se sont imposées 2 sets à 0, face à Malala et Yannick en finale.

L'équipe d'Andri et Momi figure parmi les plus assidues en compétitions locales comme internationales ces deux dernières saisons. Cette paire avait terminé à la troisième place au cours du tournoi de l'océan Indien, à La Réunion en mai, et vice-championne à la Coupe de l'océan Indien à Mahajanga en novembre 2024.

Dix équipes venues de Fenoarivo-Atsinanana, Antananarivo, Toamasina et Sainte-Marie ont participé au Festival. « Plusieurs autres équipes de la capitale, de Toamasina et de Fenoarivo-Atsinanana se sont désistées à la suite de l'annulation de la prise en charge de la traversée, pourtant promise initialement par l'organisation », souligne Fidinirina Andrianarijaona, premier responsable technique du beach-volley à Madagascar.