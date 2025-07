Ile Maurice: La beauté célébrée sous toutes ses formes

Le monde de la coiffure professionnelle s'apprête à vivre une soirée d'exception avec l'événement «Schwarzkopf Professional - For Every You», qui se tiendra ce vendredi 25 juillet à la House Of Digital, Port-Louis.

Pensée comme une véritable immersion dans l'univers de la beauté et de la créativité, cette soirée mettra à l'honneur les multiples facettes de l'expression capillaire. Sous le signe de l'inspiration et de l'innovation, Schwarzkopf Professional invite professionnels du secteur, influenceurs, médias et passionnés à découvrir les nouvelles tendances qui redéfinissent les codes de la coiffure contemporaine.

À travers des démonstrations artistiques, des performances stylisées et des rencontres exclusives, cet événement promet de marquer les esprits tout en rendant hommage à la diversité, à l'authenticité et à la transformation. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de l'esthétique et de l'avant-garde.