Madagascar: Portrait - Bastino soigne les âmes par les mots

Joël Bastino, étudiant en 6e année de médecine et slameur passionné, trace avec conviction une trajectoire hors du commun. Originaire du Sud-Est de Madagascar mais élevé à Antsiranana, il puise dans ses racines Antemoro la force d'incarner un personnage singulier : un artiste à chapeau de paille, héritier culturel et passeur de mémoire.

Aujourd'hui, son rêve est clair : vivre pleinement de son art. Loin d'être une simple passion, le slam est devenu pour lui une vocation thérapeutique, un outil de transformation personnelle et collective. « Je veux approfondir le concept de Slamothérapie, un mariage entre l'art et la santé. » Une initiative audacieuse, portée par l'idée que la parole libérée a un pouvoir de guérison.

Loin des projecteurs de la capitale, Joël a pourtant su imposer sa voix sur les scènes régionales et nationales. Quatre fois champion régional au club Slam'Suaré à Antsiranana, champion national par équipe, puis champion national individuel, il atteint en novembre 2024 la demi-finale de la Coupe du monde de Slam au Togo, une consécration pour celui qui avait fait ses débuts en 2018 au CGM Analakely.

Son style ? Libre, théâtral, chantonné, gestuel. Toujours coiffé de son chapeau en paille de Manakara, Joël se met en scène, entre poésie performée et mémoire incarnée. Ce couvre-chef, symbole de son lien au Sud-Est, devient ainsi le prolongement de son identité artistique.

À la fois soignant et artiste, Bastino incarne une figure rare, celle de l'intellectuel engagé et sensible, capable de mêler deux univers que tout semble opposer. Mais pour lui, il n'y a pas de contradiction. L'art est son soin de l'âme; la médecine, son soin du corps.

Et il ne compte pas s'arrêter là. Projets multidisciplinaires, ouverture au spoken word, événements culturels, initiatives communautaires : Joël veut inspirer, transmettre, et surtout laisser une empreinte. « Un jour, peut-être, je deviendrai une icône qui inspirera les générations à venir. Mais pour cela, il faut rester fidèle à ses origines et marcher droit avec passion. »