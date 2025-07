Madagascar: Natation/Mondiaux - Quatre nageurs en lice à Singapour

Les nageurs qui défendront les couleurs nationales aux Mondiaux de Singapour ont été reçus, hier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, à la veille du départ de la délégation.

Changement! Quatre nageurs représenteront Madagascar aux prochains Mondiaux de Singapour. Hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, a reçu la Fédération Malgache de Natation ainsi que les nageurs qui participeront à la 22e édition des Championnats du monde en bassin de 50 m, qui se dérouleront du 27 juillet au 3 août à Singapour.

Les porte-fanions du pays sont Francky Ramiakatrarivo et Jonathan Raharvel chez les garçons, Holy Antsa Rabejaona et Ony Mbolasoa Andrianaivo chez les filles. «Les critères de sélection sont le dernier classement national et les boursiers de la World Aquatics», clarifie le directeur technique national, Voniarimanitra Andriamanantena, qui accompagnera les nageurs à Singapour, en compagnie du secrétaire général adjoint de la Fédération.

Pensionnaire du centre d'Antibes, en France, Francky est engagé dans deux épreuves : le 50 m nage libre et le 50 m papillon. Le boursier du centre de Budapest, en Hongrie, et olympien de Paris 2024, Jonathan, entrera en lice pour les épreuves du 50 m et du 200 m brasse. L'autre olympienne, Holy Antsa, ancienne boursière du centre de Kazan, en Russie, disputera le 50 m dos et le 50 m papillon.

Inhabituel

Quant à Ony Mbolasoa, classée deuxième au dernier championnat national, elle est engagée sur les 100 m et 200 m papillon. La délégation quittera le pays ce jeudi pour Singapour.

Un changement dans le mode de fonctionnement est constaté ces derniers temps au sein du MJS. Presque un an après sa nomination, le ministre Abdulah Marson Moustapha souhaite faire preuve de plus de dynamisme et se montre plus visible ces derniers mois.

Rien que pour ce mois de juillet, il a reçu et remis des subventions aux fédérations de karaté, de tennis de table, à la judokate Laura Rasoanaivo (lundi), et hier, à la natation et au basket, disciplines qui auront prochainement des représentants en compétitions internationales.

Le ministre a personnellement assisté à des compétitions nationales, comme la 3e manche du championnat de run à Arivonimamo et la finale de la Coupe de Madagascar de football, au By-Pass, dimanche.

Bref, l'essentiel est que ce département considère, dans la durée, les sportifs qui portent haut les couleurs nationales, du moins une partie d'entre eux pour l'instant. Espérons que cela ne soit pas passager.