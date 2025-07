Plus que quelques jours avant la troisième édition de Revirevy Mody Masoandro, l'événement acoustique de Louvto Company qui aura lieu au parking du CCI Ivato ce dimanche. Cette formule, qui met à l'honneur la bonne musique et surtout les chansons à texte en plein air, plaît et prend de l'ampleur.

Pour cette édition, d'ailleurs, un deuxième parking sera aménagé au Mining Business Center pour ceux qui souhaitent profiter de l'ambiance dans ou autour de leur voiture, étant donné que le site destiné à cet effet a été insuffisant lors de la précédente édition.

D'autres points seront également améliorés, promet Malala de Louvto Company. La sono sera notamment renforcée ainsi que la sécurité, sans oublier l'organisation des entrées, bien répartie selon les catégories de billets.

Transmission des chansons à texte

Les artistes à l'affiche seront les mêmes que ceux de la dernière édition, à savoir Mahaleo et ses descendants, Lolo sy ny Tariny et Samoela. Malgré une différence en termes de générations, leur penchant à promouvoir la langue malgache et les faits de sociétés à travers leur musique les ont réunis, en marge de leur talent de musicien et d'auteur-compositeur émérite.

Cette ambiance fédératrice s'est naturellement transmise aux différentes générations que composent leurs inconditionnels. Samoela qui était toujours là lors des deux précédentes éditions le confirme d'ailleurs : » peu importe qui chante sur scène, le public témoigne du même enthousiasme à chaque fois « .

C'est justement pour cela qu »Airtel Madagascar, un des partenaires fidèles de Revirevy Mody Masoandro, a réaffirmé son engagement à soutenir cet événement qui rassemble les générations et qui contribue à faire rayonner la culture malgache, tout en honorant leur valeur de transmission et du respect du patrimoine.

Beaucoup de surprises en perspective

Et pour cette prochaine édition, les trois artistes auront chacun une partie bien distincte qui leur sera dédiée. Mais ils ont également prévu de chanter ensemble. Des répétitions collectives ont eu lieu hier soir.

Questionné sur la durée du spectacle, Dama de rétorquer qu'il est impossible d'y répondre clairement. Même le répertoire ne sera pas dévoilé. Puisqu'il s'agit de « revirevy », tout sera question de « feeling ».

Ce qui est sûr c'est que plus d'une centaine de chansons seront portées sur scène. Si les festivités débutent à 15 heures, elles se finiront sûrement très tard. Les matériels pour le feu de camp sont en tout cas déjà fin prêts. Des navettes qui ramèneront le public d'Analakely à Ivato en aller-retour sont également prévues mais uniquement sur inscription.

Avis donc au public qui est aussi invité à se munir de sa guitare pour une immersion complète dans l'ambiance. Le site sera accessible aux spectateurs dès 10 heures du matin ce dimanche 27 juillet.