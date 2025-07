Afrique Australe: Semaine de l'Industrialisation de la SADC - Plus de 500 participants issus de 24 pays attendus

Honneur et fierté. Madagascar accueille du 28 juillet au 1er août, la 8ème édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC, plus connue sous le sigle anglais SIW ou SADC Industrialisation Week.

Placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résilient », l'événement qui aura lieu au Novotel marque un tournant stratégique pour la Communauté de Développement de l'Afrique Australe qui compte, rappelons-le, 16 pays membres.

Grande opportunité

Un grand moment d'échanges et de partenariat économique régional, en somme puisque plus de 500 participants officiels issus de 24 pays, soit plus que le nombre des pays membres de la SADC, sont attendus.

Ces participants, issus du secteur privé africain, des porteurs de projets, de potentiels investisseurs, exposeront sur une centaine de stands et de pavillons pays. Le SIW mobilise également plus de 50 partenaires et comporte une douzaine de sessions plénières animées par 105 intervenants.

Comme l'a indiqué, hier le Président du SIM Tina Rasamimanana, lors de la conférence des partenaires, qui s'est déroulée au Stade Barea, le SIW constitue une grande opportunité pour l'industrie nationale de s'exprimer sur le plan régional et surtout de démontrer que Madagascar a une place à prendre au sein de cette communauté, notamment sur le plan des échanges économiques. « A nous de démontrer ce que nous sommes capables de faire et d'offrir », a-t-il déclaré.

Fierté

Parrain de l'événement, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, n'a pas caché sa fierté quant à l'organisation par Madagascar de cet événement économique d'envergure régionale et même internationale.

« C'est un honneur national, mais aussi une responsabilité régionale, que nous assumons avec détermination, dans un esprit de leadership, de dialogue et de transformation collective », a-t-il déclaré.

« Plus qu'un rassemblement, c'est l'expression d'une volonté commune de transformer structurellement nos économies, en misant sur l'industrie comme moteur d'un développement inclusif, durable et souverain », a-t-il ajouté. En somme, cette semaine sera une occasion d'affirmer que l'industrialisation de la SADC est possible, réaliste, et plus que jamais nécessaire.

Notons que la SIW est co-présidée par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, et le Syndicat des Industries de Madagascar. Une co-présidence tripartite qui illustre la convergence indispensable entre le secteur privé et le secteur public. Côté affluence, plus de 3 000 visiteurs sont attendus à cet événement.