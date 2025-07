Madagascar: Cuisson propre pour tous - La politique nationale de transition, présentée à Mahajanga

La cuisson propre gagne du terrain dans les différentes régions de Madagascar. Un atelier national de présentation de la nouvelle politique énergétique s'est tenu à Mahajanga, la semaine dernière, et se poursuivra dans d'autres régions.

La Politique nationale de promotion de la cuisson au moyen d'Énergies propres a été présentée à Mahajanga, la semaine dernière. Organisé à l'Hôtel Coco Lodge les 16 et 17 juillet, cet événement marque une étape majeure dans l'élaboration de la « Lettre de Politique de Développement de la Cuisson Propre à Madagascar », fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), le PNUD, et le cabinet SAPPHYRE R&D.

Dans la région Boeny, la notion de « cuisson propre » - c'est-à-dire l'utilisation de sources d'énergie moins polluantes et plus sûres pour la cuisson domestique - était encore peu connue des participants. L'atelier a permis de sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sanitaires liés à l'usage massif du charbon de bois et du bois de chauffe, encore prédominant dans la majorité des foyers malgaches.

Mobilisation nationale

Selon ses promoteurs, la nouvelle politique s'inscrit pleinement dans les priorités fixées par la Politique générale de l'État (PGE) et contribue à l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable n°7, qui vise un accès universel à une énergie propre, abordable et moderne.

Elle entend répondre à une urgence sociale et écologique, dans un pays où la déforestation et la pollution de l'air intérieur affectent gravement la santé des femmes et des enfants.

La mise en oeuvre de cette politique bénéficie du soutien actif de plusieurs ministères, ministères en charge de l'Energie et des Hydrocarbures, de l'Environnement et du Développement durable, de l'Industrie et de la Consommation, de l'Agriculture et de l'Elevage, des Finances, ainsi que de la Santé publique.

Selon le MEH, l'initiative ne s'arrêtera pas à Boeny. D'autres ateliers de présentation sont prévus dans les chefs-lieux des provinces, pour étendre la mobilisation nationale en faveur d'une cuisson plus propre, plus sûre et plus durable.