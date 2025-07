Madagascar: AFG-CUA-GRET - Un espace de vie communautaire renaît avec le Kianja Échelle à Mandroseza

Un nouveau souffle anime le quartier de Mandroseza. Le « Kianja Échelle Mandroseza », espace public réhabilité, a été inauguré hier dans le cadre du Projet Pépinière Urbaine d'Antananarivo (PUA), en présence Nicolas Le Guen, directeur de l'Agence française de développement à Madagascar (AFD).

Conflits d'usage

Porté par la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA), mis en oeuvre par le GRET, et soutenu par l'Association « Ainga Vao », ce projet marque une étape clé dans la revalorisation des espaces urbains. Le site, longtemps abandonné et source de conflit, est désormais un espace sécurisé, ouvert à tous, conçu dans une démarche participative impliquant les habitants, les associations et les acteurs locaux.

Le « Kianja Échelle Mandroseza » devient le deuxième site réaménagé dans le cadre du projet PUA. A travers la mobilisation citoyenne, il symbolise la volonté collective de construire un avenir commun.

« Avant, ce terrain était souvent source de conflits d'usage et peu accessible à tous. Aujourd'hui, il devient un espace partagé, ouvert et sécurisé, au service de tout le quartier », a déclaré la mairesse, Harilala Ramanantsoa.

Nouveau souffle

Le terrain est désormais géré par le collectif « Ainga Vao », garant d'une utilisation inclusive et équitable. Autour du site, plusieurs initiatives émergent : l'association Mihary Mandroseza développe des actions autour de l'économie solidaire, du réemploi et de l'artisanat.

Les associations Sahan'ny Ankizy et l'Association Fanantenana accompagnent, quant à elles, les enfants du quartier par des actions éducatives. Parallèlement, une multitude de projets d'art, de sport et d'animation culturelle participent à la vitalité du site et renforcent la cohésion du quartier.

« Ce Kianja est un nouveau souffle pour Mandroseza, un lieu qui rassemble, redonne confiance et valorise l'initiative citoyenne », a souligné Rina Andriambololomanana, cheffe de projet PUA Gret.

Plus de 20 ans

L'AFD, principal bailleur du projet, réaffirme son appui, qu'elle apporte depuis plus de 20 ans, à la création d'espaces publics vivants et durables. « En soutenant ce type de projet, l'AFD encourage l'émergence d'espaces urbains inclusifs et solidaires, pour améliorer durablement la vie des habitants », a conclu Nicolas Le Guen.