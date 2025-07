Ile Maurice: Plus de 3 300 cas rapportés depuis 2014

Répondant à une question parlementaire de la députée Babita Thannoo, Navin Ramgoolam a révélé que 3 337 cas avaient été rapportés à la Cybercrime Unit entre 2014 et 2024. Ce chiffre, selon les données du commissaire de police, reflète l'ampleur croissante de la cybercriminalité à Maurice.

Sur ces 3 337 dossiers, seuls 111 ont été résolus à ce jour. Par ailleurs, 147 cas attendent toujours les avis du Directeur des poursuites publiques, 14 sont en attente de procès, tandis que 889 enquêtes étaient encore en cours au 18 juillet 2025. Le reste, soit 2 176 cas, a été classé sans suite.

Face à ce défi, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer l'efficacité de la Cybercrime Unit. Le personnel a été augmenté, passant de 13 officiers en 2014 à 21 en 2025, avec des formations régulières axées sur les nouvelles formes de cybercriminalité et la manipulation de preuves numériques.

La collaboration avec des entités locales comme la Computer Emergency Response Team et l'Information and Communication Technologies Authority, ainsi qu'avec des plateformes comme Facebook et TikTok via des canaux directs disponibles 24h/24, a été renforcée pour accélérer les enquêtes.

De plus, la Police IT Unit effectue des patrouilles numériques en continu et dispose désormais d'un laboratoire criminalistique numérique opérationnel 24/7 pour l'analyse rapide des preuves électroniques.

Unité spécialisée en cybersécurité, amendements à venir à la Cybersecurity and Cybercrime Act, protection des secteurs critiques et des mineurs en ligne : autant d'initiatives que le gouvernement entend concrétiser dans le cadre de son programme 2025-2029 pour sécuriser davantage l'espace numérique mauricien.