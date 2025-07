« Quand la nature se fâche... que faire ? ». Tel est le thème du concours de vidéo lancé par la Commission de l'Océan Indien (COI) à destination des jeunes de 18 à 26 ans à Madagascar, aux Comores, à Maurice, aux Seychelles ou à La Réunion. Ce concours est alors un champ ouvert aux jeunes pour les inciter à s'exprimer sur la résilience face aux catastrophes naturelles.

Les participants sont invités à produire une vidéo courte, créative et engagée, illustrant leur compréhension des catastrophes naturelles (cyclones, inondations, chaleurs extrêmes, sécheresses extrêmes...) ainsi que les gestes de préparation ou de protection.

L'objectif est à la fois de sensibiliser le public aux risques naturels et de mettre en lumière les capacités d'adaptation des jeunes de la région : transformer la peur en préparation, à travers des messages rassurants et accessibles à tous et adaptés aux réalités locales.

A travers leur vidéo, les participants devront identifier les dangers potentiels, montrer comment réagir avec calme, et partager des gestes simples pour se protéger et protéger les autres.

Les vidéos, d'une durée de 1 minute 30 maximum, peuvent être tournées avec un téléphone portable, à condition de respecter une qualité sonore et visuelle suffisante pour une diffusion publique. Elles peuvent être produites en français ou en anglais.

Les trois meilleures vidéos seront sélectionnées par un jury, selon leur originalité, clarté, pertinence et impact. Le public pourra également voter en ligne pour désigner un « prix du public ». Les participants auront jusqu'au 10 septembre 2025 pour soumettre leur vidéo. Parmi les lots à remettre aux gagnants : ordinateur, smartphone, tablette ou encore casque audio.

Ce concours s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcement de la résilience et gestion des réponses aux catastrophes dans l'océan Indien » (RDRM-IO), financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par la COI. Ce projet vise à renforcer les capacités des États membres à anticiper, gérer et atténuer les impacts des catastrophes naturelles, en favorisant une approche concertée et inclusive.