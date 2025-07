Son Excellence Abdelghani Elnaim A. Abdallah, ambassadeur de la République du Soudan au Sénégal, et Lamine Niang, directeur général du journal « Le Soleil », ont convenu, hier, mercredi 23 juillet 2025, d'œuvrer pour renforcer la souveraineté médiatique africaine au service des peuples du continent.

Promouvoir la souveraineté médiatique africaine et renforcer la coopération sénégalo-soudanaise. Tel est le sens des échanges entre Abdelghani Elnaim A. Abdallah, ambassadeur de la République du Soudan au Sénégal, et Lamine Niang, directeur général du quotidien national « Le Soleil ». Le diplomate soudanais effectuait, le mercredi 23 juillet 2025, une visite de travail et d'amitié dans les locaux de la Société sénégalaise de Presse et de Publications (Sspp) « Le Soleil », sise à Dakar.

À l'occasion, il a fait le point sur la situation politique et militaire dans son pays avant de revenir sur l'importance d'aller vers plus de coopération intra-africaine en matière d'informations. Une dynamique qui, précise-t-il, permettra de bâtir un écosystème médiatique endogène et respectueux de nos souverainetés.

« Je pense qu'on doit aller vers une plus grande coopération médiatique entre pays africains pour renforcer notre souveraineté dans ce domaine. Sur ce, nous comptons travailler avec « Le Soleil » pour voir comment matérialiser cette initiative pour permettre aux Africains de s'informer eux-mêmes », souligne M. Abdallah.

Vers la création d'une agence panafricaine des médias

Poursuivant, il indique que cette démarche est aussi capitale, car devant permettre à nos États de parachever le processus de souveraineté politique. « Nous devons aller vers la création d'une agence panafricaine des médias pour formuler notre regard sur les crises qui frappent notre continent. Dans cette optique, il nous faudra consolider cette coopération médiatique pour mieux accompagner la transition démocratique en Afrique », déclare l'ambassadeur.

Prenant la parole, le directeur général du « Soleil » est revenu sur l'importance d'élargir ce champ de coopération entre le Sénégal et le Soudan vers le commerce et l'économie.

« Le Sénégal entend renforcer ses liens culturels et fraternels avec le peuple soudanais qui vit des moments difficiles. Je pense aussi que cette visite nous a permis de comprendre l'importance de bâtir nos propres canaux médiatiques et de favoriser une plus grande collaboration entre nos deux pays », confie Lamine Niang.

Selon lui, cette tendance permettra aux deux peuples d'opérer des partages d'expériences et de compétences dans d'autres domaines relatifs à la promotion de la démocratie, du développement endogène...