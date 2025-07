Sénégal: Bombardier sur son combat de dimanche prochain - « Je ne ferai aucun cadeau à Jackson Jr »

Serigne Ousmane Dia dit Bombardier va livrer le dernier combat de sa carrière de lutteur contre Jackson Jr de l'écurie Hlm Guédiawaye, dimanche prochain. Le leader de l'écurie Mbour Bombardier, joint au téléphone hier, promet de tout donner pour vaincre et terminer sa carrière en beauté, avertissant qu'il ne fera pas de cadeau à son vis-à-vis.

Bombardier ne cache pas ses intentions pour ce combat dit « grand contre petit », qui sera organisé par Gaston Productions, le dimanche 27 juillet 2025 à l'Arène nationale. « Je ne ferai aucun cadeau à mon adversaire, Jackson Jr. Qu'il se le tienne pour dit ! », prévient l'enfant de Mbour. Depuis l'arrivée de Dr Alioune Sarr à la tête du Comité national de gestion (Cng) de la lutte en 1994 jusqu'à aujourd'hui, ce sera la première fois qu'un lutteur combattra à plus de 48 ans.

Après avoir donc atteint ses 45 ans d'âge officiel pour faire valoir ses droits à la retraite, le B52 de Mbour a bénéficié deux fois d'une dérogation. S'il a ce privilège, c'est pour ne pas tirer sa révérence sportive avec des défaites. « Je souhaite terminer ma carrière en beauté », avoue-t-il, décidé à montrer un autre visage pour faire plaisir à ses supporters.

Le seul double Roi des arènes a totalisé 30 ans de carrière et affiche à son compteur un palmarès de 20 victoires et 11 défaites en 31 combats. Ce qui saborde quelque peu son parcours, c'est que, depuis sa fructueuse sortie face à Balla Gaye 2, le 1er janvier 2022, le champion de la Petite Côte n'a plus vaincu. Il croule ainsi sous une spirale de quatre défaites d'affilée contre Eumeu Sène de l'écurie Tay Shinger (27 mars 2022), Tapha Tine de Baol Mbollo (12 février 2023), Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer (24 décembre 2024) et Franc de Jambars (1er mai 2024).

« Je ne doute point de mes compétences pour y arriver »

« Mon ultime défi est de battre Jackson Jr pour sortir par la grande porte. Je ne doute point de mes compétences pour y arriver, je bosse durement pour être au top sur tous les plans », a rassuré le protégé du coach Mbaye Boye.

« Je suis un compétiteur et j'ai toujours un esprit de vainqueur. Je m'entraîne bien et récupère beaucoup, et je crois dur comme fer que je tirerai mon épingle du jeu », a-t-il ajouté, alors qu'il était en route pour les entraînements au moment de cet entretien téléphonique.

Jackson Jr est un grand espoir de Guédiawaye qui a cette opportunité d'affronter le dernier des mohicans de la lutte sénégalaise avant sa retraite. Le sociétaire de l'écurie Hlm Guédiawaye est donc conscient des enjeux du combat et du défi qui l'interpellent. C'est pour cela qu'il a manifestement bien fourbi ses armes et a augmenté sa masse pondérale et sa force physique pour pouvoir tenir tête au colosse de Mbour.

Loin de minimiser son jeune contradicteur, Bombardier déclare à mi-voix : « J'ai croisé le fer avec toutes les catégories de lutteurs, parmi lesquelles des poids lourds. Je ne devrais donc pas m'inquiéter de la corpulence de Jackson Jr, de ses capacités réelles ou de sa jeunesse ». Entraîneur technique de Bombardier depuis les « mbapatt » jusqu'à maintenant, Mbaye Boye indique que son protégé prépare cette sortie comme si c'était le premier combat de sa carrière.

« Bombardier adore le sport et s'entraîne avec sérieux et engagement. Il fait deux séances au quotidien, dont des exercices physiques et des ateliers techniques », a expliqué le technicien de lutte. Très serein, il renchérit que Bombardier ne veut que la victoire et il a bien travaillé pour atteindre cet objectif. « Il est aussi mentalement au top et reste convaincu qu'il prendra le dessus sur Jackson Jr pour sortir par la grande porte », a-t-il clamé.