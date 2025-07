Afrique de l'Ouest: 'La collaboration entre les institutions douanières de la Gambie et du Sénégal indispensable a la prospérité de nos deux nations'

Des experts de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et leurs homologues sénégalais ont conclu une réunion d'une semaine à Bagadaji Hotel. Des personnalités du Ministère de l'Economie et des Finances ainsi que des agents de transit et de dédouanement ont participé à cette réunion.

Lors de son discours d'ouverture de la cérémonie, Mr Yankuba Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), s'est félicité de l'organisation de ce meeting, affirmant que le partenariat entre les deux pays n'est pas seulement une nécessité c'est un impératif stratégique pour la prospérité de nos deux pays en particulier et de la région ouest-africaine en général.

« Je suis particulièrement honoré de l'organisation de ce meeting de suivi ici en Gambie, » a-t-il déclaré, tout en exprimant sa profonde appréciation au ministre de l'Économie et des Finances pour l'ouverture officielle de ce meeting ainsi que pour la vision et le soutien constat du ministère dans les efforts de coopération bilatérale et régionale entre les deux institutions douanières.

Il a insisté que ce meeting des experts a marqué un pas important dans le processus de mise en œuvre des résolutions et recommandations adoptées à la réunion bilatérale de 2024 tenue à Dakar. « La réunion a signalé le début d'une coopération renforcée entre nos deux institutions, avec l'objectif partagé d'améliorer la coopération douanière, de faciliter les échanges commerciaux, de sécuriser nos frontières communes, et de renforcer l'intégration économique entre nos deux pays, » il a rappelé.

« Il est de notre responsabilité, en tant que nations ayant des liens profonds sur le plan historique, culturel et économique, de veiller à ce que nos institutions douanières travaillent ensemble dans la transparence et efficacement. Les progrès que nous réalisons grâce à des discussions techniques telles que la présente réunion favoriseront directement les échanges commerciaux tout le long de nos frontières communes car elles allègeront les difficultés et raffermiront la compétitivité de nos économies. »

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a exprimé l'optimisme que cette réunion fournira une formidable opportunité pour « nos équipes techniques et notables parties prenantes de procéder à une analyse complète des progrès accomplis depuis Juillet 2024. Il est également temps de tenir des discussions franches sur les obstacles rencontrés, identifier les domaines nécessitant un renouvellement des efforts, et proposer des solutions pratiques à la mise en œuvre complète et pratique de nos engagements. »

« Je souhaiterais féliciter les groupes de travail et experts de nos deux institutions douanières qui ont été remarquables dans la mise en vigueur des mesures prioritaires agréées à Dakar. Je vous exhorte tous à maintenir ce rythme et à utiliser cette plateforme pour approfondir la coopération et l'entente mutuelle entre nos deux institutions. »

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a souligné l'importance d'impliquer toutes les principales parties prenantes du secteur du commerce à celui des transports et du secteur privé dans ce genre de délibérations. « Trouver des solutions durables aux désagréments commerciaux et douaniers requiert une approche multipartite, et je suis ravi de la présence de personnalités du Ministère du Commerce, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Gambie, de la Cellule des Transports, et de représentants de la communauté des agents de transit et de dédouanement ici aujourd'hui. »

« Permettez-moi de réaffirmer le dévouement de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) à l'intégration régionale, à la modernisation des procédures douanières, et aux meilleures normes et pratiques internationales. Notre collaboration avec l'Administration des Douanes du Sénégal n'est pas uniquement une nécessité c'est un impératif stratégique pour la prospérité de nos deux nations en particulier et de la région ouest-africaine en général. »

« Je nourris le souhait que vous tiendrez des discussions fructueuses au cours de cette réunion. Nous devons être guidés par un esprit de partenariat, de respect mutuel, et de responsabilité partagée au fur et à mesure que nous nous évertuons à bâtir un environnement commercial plus sain et transparent, sécurisé, et efficace pour nos populations, » a conclu le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

