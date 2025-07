Maroc: La 17ème édition du Forum international MEDays du 26 au 29 novembre à Tanger

La Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus organisent, du 26 au 29 novembre prochain à Tanger, la 17ème édition du Forum international MEDays, sous le thème "Fractures et polarisation: Réinventer l'équation globale".

Le Forum MEDays s'est affirmé, depuis sa création en 2008, comme un puissant levier de "soft power", s'inspirant fidèlement de la politique étrangère ambitieuse et proactive du Royaume, incarnée et portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué des organisateurs.

Plateforme de référence au niveau international, le "Forum du Sud" s'affirme, dans un monde où l'incertitude devient la norme, comme une force de proposition et un carrefour de la réflexion géostratégique et économique, fidèle à la mission qui a toujours été la sienne: transformer les idées en action, donner une voix au Sud et influencer la redéfinition des équilibres mondiaux, note la même source.

Avec plus de 300 intervenants, dont des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des dirigeants économiques de premier plan et des experts internationaux de renom, ainsi que plus de 7.000 participants issus de plus de 120 pays, cette édition mettra en lumière les tensions croissantes qui redessinent l'ordre international, mais aussi les opportunités qui émergent des crises actuelles.

Dans ce monde polarisé, les MEDays 2025 ambitionnent de se mouvoir en espace de dialogue et d'influence, où les nouvelles lignes de force seront débattues, relève le communiqué, soulignant que l'enjeu n'est plus seulement de naviguer à travers les crises, mais bien de réinventer une équation mondiale plus équilibrée et inclusive.

A cet effet, la reconfiguration de l'ordre mondial ne peut être abordée uniquement sous l'angle de la confrontation entre grandes puissances, mais elle nécessite une implication forte des nations émergentes pour façonner un monde où la multipolarité n'est pas synonyme d'instabilité, mais de complémentarité et d'équilibre stratégique.

Comme à l'accoutumée, les MEDays 2025 proposeront une cinquantaine de sessions couvrant un large éventail de thématiques géostratégiques majeures, avec un accent particulier sur les enjeux, défis et opportunités auxquels l'Afrique et les pays du Sud sont confrontés.

Cette édition sera une nouvelle fois rythmée par la tenue, lors de la première journée du Forum, du MEDays Investment Summit (MIS), consacré à la promotion des investissements stratégiques en Afrique et au renforcement des partenariats public-privé, réaffirmant l'engagement des MEDays en faveur d'un développement durable, inclusif et structurant.