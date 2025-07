Maroc: Le CSEFRS appelé à traiter des questions à fort impact sur le système éducatif

Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) doit intensifier ses efforts, accélérer le rythme des travaux et des réalisations et traiter les questions centrales à dimension structurelle qui ont un fort impact sur l'évolution et la réforme du système éducatif, a indiqué, mercredi à Rabat, la présidente de cette institution, Rahma Bourqia.

Dans une allocution à l'ouverture de la 9e session de l'assemblée générale du second mandat du CSEFRS, Mme Bourqia a souligné que durant la prochaine étape, le Conseil devra faire de l'efficacité et de l'efficience un objectif partagé et une préoccupation commune, compte tenu de son rôle crucial en matière de suivi de l'état des lieux du système éducatif dans toutes ses composantes.

En tant qu'institution de suivi et d'évaluation des questions d'éducation et de formation, il est également appelé à assurer le suivi du système en proposant des idées, des analyses, des avis et des évaluations globales, thématiques ou sectorielles dans le cadre du processus de réforme, a-t-elle ajouté.

A mi-parcours de ce mandat, a relevé la responsable, le Conseil doit aussi cibler des questions qui ont un caractère structurant pour le système éducatif et dont l'étude permettra d'en dresser un diagnostic et d'en fournir une image objective.

Il est, en outre, tenu de mettre ses avis et rapports en phase avec ce qui est attendu d'une institution constitutionnelle de cette envergure, a-t-elle soutenu, affirmant que le Conseil est bien placé pour être un espace d'analyse et de prospection et une force de proposition en soutien à la transformation escomptée du système.

Concernant le travail effectué au cours des trois derniers mois, Mme Bourqia a noté que le CSEFRS a procédé à une évaluation générale de son action au titre de la période précédente, dans le but de valoriser les initiatives et de consolider les acquis y afférents, tout en introduisant les changements nécessaires au niveau de la gestion afin que cette institution et ses structures soient à la hauteur des principes d'efficacité et de bonne gouvernance souhaités.

Et de souligner que le Conseil joue un rôle fondamental et décisif en matière de production d'idées, d'analyses et d'évaluations à fort impact sur l'évolution du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, sur la voie de la réalisation des objectifs attendus vis-à-vis des apprenants, des familles et de la société dans son ensemble.

L'ordre du jour de cette session comprend notamment l'examen du projet de rapport élaboré par la commission permanente des curricula, programmes, formations et outils didactiques, intitulé "Résilience du système éducatif marocain : garantir le droit à la continuité pédagogique et à la qualité des apprentissages en temps de crise", ainsi que des présentations par les présidents des commissions permanentes sur l'état d'avancement des projets en cours.

Cette session verra également le renouvellement des structures du CSEFRS à mi-parcours de son mandat, à travers l'élection des membres du bureau représentant les trois catégories composant le Conseil, l'adoption de la nouvelle composition des commissions permanentes et l'élection de leurs présidents et rapporteurs.