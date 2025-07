Maroc: Pour le JDD, le soutien du Portugal au plan d'autonomie marque 'une nouvelle victoire diplomatique' pour Rabat

Le ralliement du Portugal à l'élan de soutien international au plan d'autonomie au Sahara marocain marque "une nouvelle victoire diplomatique" pour Rabat, souligne l'hebdomadaire français "Le Journal du Dimanche" (JDD) dans un article publié, mercredi, sur son site internet.

"Le Portugal a franchi le pas", écrit le Journal du Dimanche, rappelant que le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a exprimé, mardi à Lisbonne, l'appui de son pays au plan d'autonomie présenté par le Maroc, une solution qualifiée de "base la plus sérieuse, crédible et constructive".

«Après le Royaume-Uni, qui avait estimé en juin que ce plan représentait la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable, et la France qui a réaffirmé son soutien en avril dernier, le Portugal devient ainsi le plus récent pays européen à rejoindre ce front favorable à la souveraineté marocaine sur ce territoire», écrit le JDD.

La publication française relève que ces derniers mois, la liste des pays soutenant la souveraineté marocaine sur ce territoire s'est allongée, rappelant qu'outre le Royaume-Uni et la France, les Etats-Unis, l'Espagne ou encore l'Allemagne appuient le plan d'autonomie présenté par le Maroc.

La position du Portugal exprimant "son plein soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend" a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre d'Etat et des Affaires étrangères de la République portugaise, Paulo Rangel, à l'issue de leur rencontre, mardi, à Lisbonne.