Sénégal: Le sport entre dans une nouvelle ère avec un Code modernisé

Khady Diéne Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal

Le nouveau Code du sport a été examiné et adopté hier, le 23 juillet, en Conseil des ministres présidé par SEM Bassirou Diomaye Faye.

Le texte, présenté par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, vise à doter le Sénégal d'un cadre juridique modernisé afin d'encadrer l'organisation, la pratique, la gestion, la gouvernance et le financement du sport.

Selon Mme Khady Diéne Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture concernée, le Code du sport est le fruit d'un processus participatif. « Il devient désormais le référentiel pour la gouvernance, la pratique, le financement et la valorisation du sport national. Il répond à des problématiques majeures telles que l'inadaptation du statut de l'association sportive, l'encadrement de la professionnalisation, les relations entre l'État et les acteurs privés, la lutte contre le dopage ou encore les mécanismes de financement », a-t-elle ajouté.

Parmi les mesures annoncées, on note un nouveau statut pour les associations sportives, un cadre juridique incitatif pour l'investissement privé, l'homologation obligatoire des infrastructures sportives.

À cela s'ajoutent des innovations telles que l'institution d'un agrément pour les groupements sportifs, des conventions d'objectifs pour les fédérations, ainsi que la gestion déléguée des infrastructures nationales.

Il est important de mentionner les dispositions renforcées contre le dopage, les nouveaux mécanismes de financement, les sanctions pénales pour atteintes à la sécurité lors des manifestations sportives qui sont tous pris en compte par le nouveau Code du sport.

Des modes alternatifs de règlement des litiges sportifs et la création d'une commission nationale du sport de haut niveau ne sont pas en reste. Il est certain que ces initiatives ont pour objectif de transformer le sport sénégalais en un outil d'éducation, de cohésion sociale, ainsi qu'en un moteur de croissance économique et de création d'emplois, comme l'a mentionné le communiqué du ministère concerné.