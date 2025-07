Congo-Brazzaville: Environnement - Une étude d'impact environnemental et social à mener pour tout projet de développement

Le Conseil des ministres a adopté, le 23 juillet à Brazzaville, le projet de décret fixant les conditions et les modalités de réalisations de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social.

Soumis par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, le texte a pour but de rendre obligatoire la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social pour tout projet de développement socioéconomique à engager sur l'ensemble du territoire national.

« Le projet en examen a pour objet de remplacer le décret du 20 novembre 2009 fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude et de la notice d'impact relatif à l'évaluation environnementale plus adaptée au contexte actuel fondé sur une politique de diversification économique et de développement durable du pays », indique le compte rendu du Conseil des ministres.

Outre cela, ce texte fixe les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social. Il fournit aux promoteurs de projets les lignes directrices de réalisation des études d'impact environnemental et social, ainsi que les orientations techniques données aux bureaux d'études chargés de conduire l'évaluation environnementale. Les mécanismes précisés dans le projet de décret en examen permettront d'assurer le suivi et le contrôle par l'administration, en vue de garantir l'intégrité environnementale des milieux ainsi que la santé de la population riveraine.

Il sied de noter que la protection de l'environnement est devenue une priorité mondiale absolue dans le contexte actuel d'urgence et de défis posés par le changement climatique. Un cadre législatif d'encadrement des activités économiques sous l'angle de leur impact sur l'environnement, la santé et le cadre de vie de la population a été mis en place grâce à la loi n°33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo.