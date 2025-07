Afrique: CHAN 2024 - Le Maroc local revient aux affaires avec ambition

Privés de la dernière édition, les Lions de l'Atlas version locale sont de retour sur la scène continentale avec une idée bien arrêtée : reconquérir un trophée qu'ils avaient soulevé en 2018 puis en 2020. À l'heure de dévoiler sa liste finale pour le CHAN CAF TotalEnergies 2024, Tarik Sektioui n'a pas fait de mystère : le Maroc vise un troisième sacre, synonyme de record absolu dans la compétition.

Mercredi, au complexe Mohammed VI de Maâmoura, le sélectionneur a présenté une liste de 28 joueurs composée majoritairement d'éléments aguerris des joutes africaines. « On a misé sur des joueurs expérimentés, habitués aux compétitions interclubs, et surtout dotés de l'état d'esprit qu'exige un tournoi comme le CHAN », a souligné Sektioui face aux médias. « Leur cohésion et leur discipline tactique seront nos forces. »

Berkane, le coeur du réacteur

Champion du Maroc en titre, la Renaissance Sportive de Berkane est la colonne vertébrale de cette sélection avec six joueurs convoqués, dont les milieux Abdelhak Assal, Ayoub Khairi ou encore Reda Hajji. À leurs côtés, les valeurs sûres de l'élite locale comme Youssef Belammari (Raja), Ayoub Bouhra (Wydad), ou encore le gardien Rachid Ghanimi (FUS), médaillé de bronze aux JO et vainqueur de la CAN U23 en 2023.

Sektioui assume ses choix : « Malgré les départs de certains joueurs vers l'Europe, nous avons veillé à conserver un équilibre technique et une osmose de groupe. » Le message est clair : pas question de bricoler. Le Maroc veut sa revanche après une absence remarquée en 2022.

Une poule relevée, un objectif assumé

Placés dans le groupe A avec le pays hôte kényan, la Zambie, l'Angola et la RD Congo, les Lions de l'Atlas n'auront pas le temps de monter en puissance. Leur entrée en lice face à l'Angola donnera le ton d'un tournoi dense, étalé du 2 au 30 août entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Mais avec des armes offensives comme El Kaabi Youness, Saïf-Eddine Bouhra ou Youssef Mehri, l'ambition marocaine est fondée. La sélection locale s'inscrit dans la continuité d'un football marocain qui brille désormais à tous les étages du continent -- des clubs aux sélections jeunes en passant par l'équipe A et le football féminin.

Liste du Maroc -- CHAN TotalEnergies 2024

Gardiens de but :

Elmehdi Al Harrar

Rachid Ghanimi (FUS Rabat)

Omar Aqzdaou (Wydad Casablanca)

Défenseurs :

Mohamed Moufid (Wydad Casablanca)

Mohamed Boulacsout

Mehdi Mchakhchekh

Marouane Louadni

Bouchaib Arrassi

Abdelhak Assal (RS Berkane)

Youssef Belammari (Raja Casablanca)

Fouad Zahouani

Milieux de terrain :

Ayoub Khairi (RS Berkane)

Mohamed Rabie Hrimat

Amine Souane

Houssam Essadak

Reda Hajji (RS Berkane)

Anas Bach

Khalid Aït Ouarkhane

Sabir Bougrine

Attaquants :