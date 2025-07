Congo-Kinshasa: L'économiste André Wameso prend la tête de la Banque centrale du Congo

Après quatre ans à la tête de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangu Kabedi Mbuyi quitte ses fonctions. Elle a été remplacée mercredi 23 juillet par André Wameso. Âgé de 50 ans, cet économiste formé à l'Université catholique de Louvain était jusque-là directeur de cabinet adjoint du président Félix Tshisekedi, en charge des questions économiques et financières. Ce fidèle du chef de l'État est présent dans la plupart des grandes négociations économiques de ces dernières années.

En 2019, André Wameso devient ambassadeur itinérant du président fraîchement élu Félix Tshisekedi. Il entre alors dans le cercle rapproché du pouvoir. Deux ans plus tard, il est nommé directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières. Il occupera ce poste jusqu'à sa nomination à la tête de la Banque centrale du Congo.

André Wameso est aussi l'homme des grands dossiers. En février 2022, il joue un rôle central dans l'accord signé avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Ce règlement est présenté comme permettant à la RDC de récupérer des blocs pétroliers et gaziers pour une valeur estimée à plus de deux milliards de dollars. Un autre dossier clé est la lutte contre la contrebande d'or artisanal dans l'Est.

André Wameso fait partie de l'équipe qui a mis en place une co-entreprise avec les Émirats arabes unis pour encadrer la filière. Plus récemment, il a participé aux négociations de l'accord signé à Washington, le 27 juin, entre la RDC et le Rwanda. Ce texte mêle sécurité régionale et partenariats économiques.

André Wameso est également impliqué dans d'autres dossiers stratégiques comme le port en eaux profondes de Banana avec la société DP World. Il a également été au cœur des discussions sur les contrats miniers avec les partenaires chinois, notamment les projets TFM avec CMOC et Sicomines dans le cadre du partenariat sino-congolais.