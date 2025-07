Afrique: À Rome, l'Italie et l'Algérie saluent des liens bilatéraux «jamais atteints auparavant»

En visite officielle à Rome depuis ce mercredi 23 juillet à l'occasion d'un forum économique italo-algérien, le président Abdelmadjid Tebboune a été reçu par la première ministre italienne Giorgia Meloni. Cette dernière a vanté devant lui une relation bilatérale d'un niveau « jamais atteint auparavant » et s'est félicitée des relations « intenses et solides » qui se sont traduites par la signature de treize accords dans différents domaines, dont celui de l'énergie.

C'est la cinquième fois qu'une rencontre au sommet entre l'Algérie et l'Italie a lieu. Pour Alger, il s'agit « de relations stratégiques » entre les deux pays. L'entente se place également au niveau politique où Rome s'est rangée aux côtés d'Alger en ce qui concerne la question du Sahara occidental. « Nous avons pris des mesures concrètes qui expriment une ferme volonté politique de renforcer nos relations bilatérales historiques et d'élargir davantage les liens de coopération », a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune lors de la conférence de presse conjointe avec la première ministre italienne ce mercredi à Rome.

Alors que la France, l'Espagne et plus récemment le Portugal sont allés dans le sens de la solution marocaine pour la question du Sahara occidental, l'Italie a pris une position plus proche de celle de l'Algérie et de l'ONU. « En ce qui concerne le conflit du Sahara occidental, nous avons renouvelé notre soutien commun aux efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour trouver une solution politique juste, en respect du droit international et qui permet au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination », a déclaré le président algérien.

L'Algérie s'efforce de montrer qu'elle est un partenaire fiable pour les Européens

Cette visite algérienne à Rome est importante à plus d'un niveau. Au-delà de renforcer les relations économiques, Alger mise sur l'Italie pour être sa porte d'entrée pour l'Union européenne. Un soutien au sein de l'Union avec laquelle elle cherche à établir des relations économiques « plus équilibrées ». L'Algérie s'efforce toujours de montrer qu'elle est un partenaire fiable pour les européens et poursuit sa stratégie qui consiste à varier ses partenaires, tout en gardant ses alliés historiques comme la Russie.

Renforcer les relations diplomatiques avec le Vatican

Le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré ce jeudi le pape Léon XIV. Un représentant du pape était présent parmi les responsables qui ont reçu le président algérien à l'aéroport de Rome. Alger place ce rendez-vous sous le signe du dialogue entre les cultures et les religions, ce qui pourrait renforcer ses relations diplomatiques avec le Vatican et ouvrir la voie, pourquoi pas, à une éventuelle visite du pape, espère Alger.